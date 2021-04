AEROCOMPACT : de nouveaux systÃ¨mes de pieux pour parcs solaires de taille moyenne

Le fabricant autrichien de systèmes de montage PV AEROCOMPACT présente sa nouvelle gamme de produits COMPACTGround RAM-X pour les parcs solaires d’une puissance de plus de 500 kWc. En plus de la haute densité d’énergie, la société a accordé une attention particulière à l’assemblage rapide et à l’utilisation maximale de l’espace dans la série, qui sera disponible dans le monde entier dès le mois d’avril.

Succès rapide: grâce à sa structure modulaire avec seulement trois composants principaux, le système COMPACTGround RAM-X peut être assemblé en très peu de temps. Grâce à ses options d’installation bien pensées, RAM-X est très adaptable à différents paysages, comme confirmé dans les projets d’installation initiaux. Le système à deux branches RAM-X2.1 pour les systèmes sud et est / ouest est disponible en trois configurations standard pour des modules 6×4, 5×4 ou 4×4 avec des inclinaisons entre 10 et 25 °. Le système à une jambe RAM-X 1.1 et le système à deux jambes RAM-X 2.2 conviennent pour des longueurs allant jusqu’à 30 mètres et des inclinaisons de module comprises entre 0 et 30 °. De plus, les modules du RAM-X1.1 peuvent être facilement agencés au format portrait ou paysage. Cela augmente les applications possibles et réduit les coûts du système.

Augmentation de la résistance à la corrosion

«Nous avons grandi avec des systèmes de montage pour tous les types de toits. Nos nouveaux systèmes de palplanches complètent parfaitement notre portefeuille », explique le PDG Matthias Muther. Avec la série RAM-X, AEROCOMPACT étend son système G15 / 20 lancé avec succès en 2017, qui consistait auparavant en des sous-structures en aluminium vissées dans le sol ou lestées. Avec Série RAM-X, AEROCOMPACT s’appuie pour la première fois sur des profilés en acier revêtus de zinc-magnésium, qui seront enfoncés dans le sol et iront également plus haut, ce qui signifie que plus d’énergie peut désormais être générée sur la même zone. «Avec le revêtement zinc-magnésium, nous avons augmenté la résistance à la corrosion», explique Matthias Muther. La structure de grande surface minimise également l’ombrage, augmente la densité d’énergie et facilite la maintenance. De plus, les moutons peuvent désormais paître sous les modules.

Délais de livraison courts

«Les premiers retours ont été très positifs. Les installateurs sont enthousiasmés par le système », rapporte Markus Egger, responsable des ventes internes techniques. Il ajoute: “La nouvelle gamme de produits fait de nous une entreprise qui rayonne à 360 °.” En plus de la conception, de la planification, du développement de projets et de l’assemblage, AEROCOMPACT peut également préparer des rapports de sol comprenant des analyses chimiques sur demande. Le concept est basé sur un cycle court et une livraison rapide. AEROCOMPACT a livré son premier système de test RAM-X comprenant un rapport de sol en quelques semaines seulement. Comme tous les systèmes du fabricant autrichien, la nouvelle gamme de produits est protégée de manière optimale contre les fortes charges de neige et de vent et répond aux normes EN 1991-1-3 et EN1991-1-4. AEROCOMPACT offre également une garantie décennale sur son produit.