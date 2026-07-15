CertiNergy & Solutions renforce son accompagnement pour rÃ©duire la consommation Ã©nergÃ©tique des data centers

CertiNergy & Solutions renforce son accompagnement dÃ©diÃ© Ã lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique des data centers, en sâ€™appuyant sur son expertise reconnue en tant que dÃ©lÃ©gataire CEE (Certificats dâ€™Ã‰conomies dâ€™Ã‰nergie) avec des solutions concrÃ¨tes, activables rapidement. Lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des data centers, un enjeu Ã©conomique, environnemental et concurrentielÂ !

Avec plusieurs dizaines de projets en dÃ©veloppement, la France s’affirme comme un hub europÃ©en des data centers, attirÃ©s par une Ã©lectricitÃ© parmi les plus dÃ©carbonÃ©es du continent grÃ¢ce au mix Ã©nergÃ©tique nuclÃ©aire et renouvelable. En 2023, les data centers franÃ§ais ont consommÃ© entre 4 et 6 TWh, soit 1 Ã 1,5 % de l’Ã©lectricitÃ© nationale. Ã€ horizon 2030-2035, RTE anticipe une montÃ©e Ã 15-20 TWh en 2030, soit environ 3 % de la consommation Ã©lectrique franÃ§aise, puis 23-28 TWh en 2035.

Intervention sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur

Dans ce contexte, chaque gain sur le Power Usage Effectiveness (PUE), principal indicateur de performance et de compÃ©titivitÃ© dâ€™un data center et chaque kilowattheure Ã©conomisÃ© deviennent des leviers de compÃ©titivitÃ© et de capacitÃ© de dÃ©veloppement, tout en rÃ©pondant Ã des contraintes rÃ©glementaires croissantes, telles que le dÃ©cret tertiaire et les objectifs de rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone. L’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique s’impose comme un impÃ©ratif Ã©conomique, environnemental et concurrentiel. Â«Â Les serveurs et les systÃ¨mes de refroidissement, qui reprÃ©sentent Ã eux seuls jusquâ€™Ã 80 % de la consommation totale des data centers, sont les postes oÃ¹ se concentrent les plus fortes opportunitÃ©s d’Ã©conomies dâ€™Ã©nergie Â» dÃ©clare Achraf El Bakkali, Directeur du pÃ´le Industrie chez CertiNergy & Solutions. Dans les annÃ©es Ã venir, CertiNergy & Solutions ambitionne dâ€™accompagner un nombre croissant de projets de construction de data centers en intervenant sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur (dÃ©veloppeurs, investisseurs, bureaux dâ€™Ã©tudes, maÃ®tres dâ€™ouvrage et exploitants) afin dâ€™intÃ©grer les enjeux Ã©nergÃ©tiques dÃ¨s les premiÃ¨res phases de conception.

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Une approche globale incluant les CEE pour maximiser le PUE et la performance environnementale

Les principaux gains de performance Ã©nergÃ©tique se dÃ©cident dÃ¨s les phases de conception et de choix des Ã©quipements. L’intÃ©gration prÃ©coce des dispositifs Ã©ligibles aux CEE permet d’optimiser les consommations tout en sÃ©curisant les aides financiÃ¨res associÃ©es. En ce sens, CertiNergy & Solutions accompagne les maÃ®tres d’ouvrage et exploitants lors des phases de construction et de mise en service (commissioning), afin de sÃ©curiser l’obtention des CEE, la conformitÃ© documentaire et l’atteinte des performances Ã©nergÃ©tiques attendues.

CertiNergy & Solutions dÃ©fend une approche globale de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des data centers, fondÃ©e sur la combinaison cohÃ©rente de lâ€™ensemble des leviers disponibles tels que lâ€™alimentation Ã©lectrique, le refroidissement et la rÃ©cupÃ©ration de chaleur afin de maximiser les gains Ã©nergÃ©tiques. Cette approche permet dâ€™amÃ©liorer les indicateurs clÃ©s comme le PUE, tout en rÃ©duisant durablement lâ€™impact environnemental. Â« CertiNergy & Solutions accompagne ses clients dans la durÃ©e, en structurant leurs projets et en mobilisant les financements CEE adaptÃ©s, avec une approche Ã la fois technique, financiÃ¨re et opÃ©rationnelle Â», conclut Achraf El Bakkali.