ALEC Lyon : un atelier technique pour redorer lâ€™image du solaire thermique – 29 Mars 2021 â€“ 14h Ã  16h30 (visioconfÃ©rence)

Dans le cadre de sa mission d’animation territoriale de la Prime éco-chaleur, dispositif d’aide à la mise en place d’énergie renouvelable thermique, l’ALEC Lyon et la Métropole de Lyon propose un atelier technique sur le solaire thermique autour de la thématique : le solaire thermique ça ne marche pas ! FAUX ! Un atelier réalisé pour remettre les pendules à l’heure autour d’une énergie trop souvent vilipendée à tort. Cet événement se déroulera le 29 mars 2021 de 14h à 16h30 en format visioconférence. Il est ouvert à tous les acteurs d’un projet de solaire thermique. L’atelier sera ponctué de plusieurs interventions : bureaux d’études dont Tecsol, syndicat de l’énergie solaire thermique, centre de ressources et porteurs de projets qui partageront leurs retours d’expérience. Il déconstruira les nombreuses idées reçues sur le solaire thermique et lui redonnera une image plus… chaleureuse !

Encadré

Qu’est-ce que la Prime éco-chaleur ?

Le Grand Lyon s’est fixé un objectif ambitieux de développement des énergies renouvelables : 17% d’EnR en 2030 ! Pour atteindre cet objectif, le Grand Lyon a contractualisé avec l’ADEME une délégation territoriale du Fonds Chaleur pour financer les projets d’énergies renouvelables thermiques (bois, solaire thermique, géothermie ou réseau de chaleur) sur son territoire. Ce dispositif, appelé Prime éco-chaleur, permet aux porteurs de projet éligibles (tout maître d’ouvrage sauf particulier) de bénéficier d’un accompagnement technique neutre et gratuit par l’ALEC de Lyon, d’aides financières aux travaux et aux études.

