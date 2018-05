OniriQ, le rÃªve de l'accÃ¨s Ã  l'Ã©nergie et Ã  Internet va devenir rÃ©alitÃ© pour des familles d'Afrique de l'Ouest

Dans le cadre de sa campagne de crowdfunding sur ULULE, la startup OniriQ présente son kit solaire innovant permettant de connecter les familles africaines à l’énergie et à internet et annonce un partenariat avec la Fondation Energies pour le Monde.

La startup OniriQ fondée par Rodolphe Rosier développe un kit solaire innovant et éco-responsable pour fournir aux familles africaines rurales un accès à l’énergie autonome, à internet et au multimédia. OniriQ travaille depuis 2016 en partenariat étroit avec la Fondation Energies pour le Monde (FONDEM), experte depuis 28 ans dans les projets d’électrification rurale décentralisée dans les pays du Sud. Le kit solaire SOLARBOX est actuellement testé auprès de familles rurales au Sénégal, dans la commune de Ouonck, où la FONDEM a déployé 190 installations solaires depuis 2009, en partenariat avec un comité de gestion villageois (CGESO).

A l’occasion du lancement des préventes de son kit solaire, ONIRIQ et la Fondation Energies pour le Monde s’associent pour lancer un projet pilote qui permettra de déployer 15 kits solaires dotés d’un accès à internet chez 15 familles. Les kits solaires seront dotés d’une technologie de prépaiement à la demande, par téléphone portable, qui sera exploitée par le CGESO, en partenariat avec Orange Sénégal. Le pilote durera 1 an.

OniriQ implantera une succursale au Sénégal à l’été 2018 et produira ses kits solaires localement dès 2019. Plus de 50 kits sont en cours de tests sur le terrain et une production de 1000 kits sera lancée d’ici la fin 2018 avec un déploiement vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest en 2019 et 2020. Dans le cadre d’une collaboration avec le FabLab de Dakar, ONIRIQ va proposer dès l’été 2018 une gamme de kits solaires en accès libre, dont les plans et gammes de montage seront disponibles gratuitement au Sénégal. Le partenariat avec le FabLab de Dakar permettra de s’interroger sur les modes de production locaux, les modes de maintenance et les filières locales de recyclage des composants électroniques. En 2018, on estime que plusieurs centaines de personnes pourront assembler leur propre kit solaire, pour un coût compris entre 75 et 90 euros. Ce programme sera étendu en 2019 à une dizaine de FabLabs en Afrique francophone, avec pour objectif de toucher entre 3 000 et 5 000 personnes par an. « L’énergie est la matière première de nos rêves »

« Notre ambition est de devenir le fournisseur-clé en Afrique de l’Ouest à même de connecter les familles rurales à l’électricité et à internet. Nous nous sommes fixé comme objectif d’équiper 100 000 familles d’ici 5 ans, soit entre 600 000 et 800 000 de personnes qui bénéficieraient de nos solutions. Nous soutenons la créativité des individus et l’énergie sous toutes ses formes. Nous voulons offrir une énergie sans limites, qui permette d’explorer de nouveaux horizons, de sortir du cadre établi et des normes qui figent les esprits » confie Rodolphe Rosier.

Pour participer au financement…