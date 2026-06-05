Nepsis lance sa plateforme IA pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des projets Ã©nergÃ©tiques

Alors que le Plan Ã‰lectrification prÃ©sentÃ© en avril 2026 appelle Ã une accÃ©lÃ©ration massive du dÃ©ploiement des renouvelables, les producteurs d’Ã©nergie indÃ©pendants (IPP) restent freinÃ©s par des processus de financement trop lourds. Nepsis et sa plateforme IA ont trouvÃ© la parade. DÃ©tailsÂ !

Nepsis, une fintech franÃ§aise fondÃ©e en 2025, ouvre au marchÃ© franÃ§ais et europÃ©en sa plateforme IA dÃ©diÃ©e au dÃ©ploiement des projets Ã©nergÃ©tiques. ConÃ§u en interne pour traiter les 950 demandes de financement Ã©nergÃ©tique reÃ§ues en 2025, l’outil a Ã©tÃ© Ã©prouvÃ© en conditions rÃ©elles avant d’Ãªtre commercialisÃ©. Il permet aux producteurs d’Ã©nergie de dÃ©ployer dix fois plus de projets Ã effectif constant. Six d’entre eux l’utilisent dÃ©jÃ .

Une transition freinÃ©e par l’exÃ©cution, Ã rebours des enjeux de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique

En avril 2026, le gouvernement a prÃ©sentÃ© son Plan Ã‰lectrification, tandis que le Shift Project identifiait 20 chantiers prioritaires pour rÃ©ussir la transition. Tous convergent sur un constat : la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique passe par une accÃ©lÃ©ration massive du dÃ©ploiement des renouvelables sur le sol national. Mais tout nâ€™est pas si simple. Chez les producteurs d’Ã©nergie, monter, qualifier et financer un projet solaire mobilise encore des semaines de travail : un goulot d’Ã©tranglement qui plafonne le rythme de la transition. Chaque dossier traitÃ© retarde le suivant. La croissance est corrÃ©lÃ©e linÃ©airement Ã celle des Ã©quipes. Nepsis compte y remÃ©dier. Â« Le frein de la transition Ã©nergÃ©tique n’est plus la technologie, c’est l’exÃ©cution, lâ€™opÃ©rationnel. La souverainetÃ© se gagnera dans la capacitÃ© Ã monter et financer les projets plus vite Â» constate Constantin Wolfrom, CEO de Nepsis.

Industrialiser le financement, accÃ©lÃ©rer la transition

C’est prÃ©cisÃ©ment Ã ce goulot que rÃ©pond Nepsis avec sa nouvelle plateforme. La technologie automatise la prÃ©paration et la qualification des dossiers Ã chaque Ã©tape de dÃ©ploiement d’un projet Ã©nergÃ©tique : offre commerciale gÃ©nÃ©rÃ©e en 5 minutes contre une journÃ©e auparavant, dossier d’investissement prÃªt pour un comitÃ© en 2 heures contre plusieurs jours et analyse d’un portefeuille Ã racheter bouclÃ©e en 48 heures contre 2 Ã 3 semaines. Â« Avant, chaque offre nous coÃ»tait une journÃ©e et une coordination intense entre les Ã©quipes (BE, Commercial, Finance). Aujourd’hui, nos commerciaux partent sur le terrain avec une offre complÃ¨te en poche en moins de 5 minutes. C’est un changement de rythme radical Â» se rÃ©jouit un responsable Commercial, Producteur d’Ã©nergie indÃ©pendant franÃ§ais. Ã€ effectifs constants, les Ã©quipes traitent jusqu’Ã dix fois plus de projets. ConcrÃ¨tement : davantage de centrales montÃ©es, plus vite et mieux financÃ©es.

Une technologie nÃ©e du terrain

La plateforme de Nepsis est la diversification logique de leur outil de conseil en financement de projets renouvelables fondÃ©e en 2025. En analysant plus de 950 projets solaires en 2025 (l’Ã©quivalent de 450 millions d’euros de financement), les Ã©quipes ont identifiÃ© prÃ©cisÃ©ment oÃ¹ la chaÃ®ne se bloquait et conÃ§u en interne l’outil pour la dÃ©bloquer. Six producteurs d’Ã©nergie indÃ©pendants ont demandÃ© Ã l’utiliser avant mÃªme sa commercialisation officielle, dÃ©clenchant le lancement public de la plateforme de Nepsis. Â« 17% Ã 30% du coÃ»t de dÃ©veloppement d’un

MWc est du temps humain. Il s’agit du 1er levier de rÃ©duction de coÃ»t aujourd’hui. Nous l’activons avec des agents IA spÃ©cialisÃ©s sur le mÃ©tier pour permettre aux IPPs de dÃ©velopper 2x avec la mÃªme Ã©quipe Â» conclut Stanislas Pollet, COO de Nepsis.

EncadrÃ©

Les chiffres clÃ©s

950 projets solaires reÃ§us et analysÃ©s en 2025

450 Mâ‚¬ Ã©quivalent de financement traitÃ© par la plateforme

6 producteurs d’Ã©nergie utilisent dÃ©jÃ la plateforme IA

10Ã— plus de projets traitÃ©s Ã effectif constant