Centrale solaire de Labarde, Ã  Bordeaux : 37 000 bordelais alimentÃ©s en Ã©lectricitÃ© verte depuis le 1er mars

Le producteur indépendant d’énergies renouvelables français JP Energie Environnement (JPee) construit actuellement la centrale solaire de Labarde, à Bordeaux, composée de trois tranches. Lundi 1er mars, les tranches 1 et 2 sont entrées en service en injectant leurs premiers électrons sur le réseau public de distribution d’électricité. Ainsi, 15 % de la population bordelaise bénéficie désormais d’une électricité d’origine renouvelable.

Les travaux de la centrale solaire de Labarde à Bordeaux ont débuté en mai 2020. Malgré l’épidémie de la COVID-19, la quinzaine d’entreprises mobilisées sur le chantier a réalisé la construction des tranches 1 et 2 en 7 mois, selon le calendrier prévu.

Une synergie commune pour avancer ensemble vers la transition énergétique

Le pilotage du chantier a été réalisé par les services construction-réalisation de JPee. Les équipes de JPeeMaintenance (filiale de JPee) ont été associées à cette phase de construction afin d’optimiser les activités de maintenance qui ont d’ores et déjà démarrées avec la mise en service commerciale. Afin d’accompagner la réalisation de projets hors normes, JPee s’est implantée en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément à Pessac, et a recruté trois techniciens pour sa filiale dédiée à la maintenance. Dans un futur proche, la société prévoit de recruter pour cette nouvelle agence une dizaine de collaborateurs. Michaël Forestier, chargé de maintenance d’installations : « C’est une fierté d’exploiter et de maintenir un si beau projet, de produire au plus près des consommateurs. Être au cœur de la transition énergétique est important pour nous, en cohérence avec nos valeurs. »

Les tranches 1et 2 de la centrale solaire de Labarde connectées au réseau de distribution

JPee a réalisé courant février des essais techniques dont l’objectif est de garantir le bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque et son pilotage avec les équipes d’exploitation. Depuis le lundi 1er mars, les 33 MW que représentent les tranches 1 et 2 (soit 55 % de la totalité de la centrale photovoltaïque) sont mis en service commercialement. Le raccordement de la centrale solaire au réseau public de distribution d’électricité a été possible grâce aux équipes d’Enedis qui ont réalisé 4 forages dirigés à l’aide d’une foreuse de 80 tonnes, unique en France. Deux autotransformateurs de 50 tonnes ont également été installés au pied du pont d’Aquitaine (puissance électrique de 20 MVA). Ces deux autotransformateurs ont été spécialement adaptés (enveloppe spéciale, rehaussement de 2 mètres des équipements) par Enedis pour être opérationnels en zone inondable. Ils permettront de relever la tension de l’électricité produite par le parc de 15 kV à 20 kV.

Mise en service intégrale à l’automne 2021 de la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe

La mise en service intégrale (tranches 1,2 et 3) de cette centrale photovoltaïque XXL est prévue à l’automne 2021. A cette date, la centrale solaire de Labarde totalisera une puissance totale installée de 59 MW, ce qui en fera la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe. La centrale de Labarde s’étendra sur plus de 60 hectares. Elle produira 75 GWh/an, l’équivalent de la consommation électrique de 70 000 habitants (hors chauffage), soit 28 % de la population bordelaise et permettra d’éviter le rejet de près de 3 000 tonnes de CO 2 par an. Ce projet est lauréat des appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et le ministère de l’Environnement.

Encadré

La Banque des Territoires, actionnaire à 49 % du projet

En 2019, la Banque des Territoires a conclu un accord global avec JPee pour accompagner sa croissance en finançant ses projets. Dans ce cadre, elle a investi 5,8 M€ auprès de JPee pour soutenir le projet de centrale de Labarde, dont le montant total s’élève à 60 M€. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement de la Banque des Territoires dans la production d’énergies renouvelables, au service de territoires plus durables. En Nouvelle-Aquitaine, la Banque des Territoires a investi dans une trentaine de projets. Actionnaire de 10 sociétés d’économie mixte Energie et du fonds régional TERRA Energie aux côtés de la Région, elle contribue au déploiement d’un réseau d’acteurs œuvrant en faveur de la production des énergies renouvelables.