Banque Populaire du Sud : ConfÃ©rence sur la ville durable, le 16 mars, en prÃ©sence dâ€™AndrÃ© Joffre prÃ©sident de la banque

Trop bétonnées, trop polluées, trop énergivores… Comment rendre nos villes écologiques et plus respectueuses de l’environnement pour une meilleure qualité de vie ? Telle est la thématique de la conférence en ligne « La transition écologique des villes » organisée, le 16 mars prochain de 11h00 à 12h00, par la Banque Populaire du Sud. Parmi les intervenants de cette conférence et pour évoquer la nature dans la ville, la biodiversité, la mobilité ou encore l’agriculture urbaine ou les circuits courts :

Aurélie Delage, Maître de conférences en aménagement et urbanisme à l’Université de Perpignan Via Domitia et spécialiste de la question des transports et mobilités en aménagement urbain,

Coline Perrin, Chargée de recherche en géographie à l’INRAE de Montpellier et enseignante-consultante à Montpellier Supagro

Sylvain Rode, Maître de conférences en aménagement et urbanisme – Responsable du Master Urbanisme, Habitat et Aménagement Durable à l’Université de Perpignan Via Domitia.

André Joffre interviendra en tant que grand témoin tout au long de la conférence.

www.weezevent.com/conference-en-ligne-la-transition-ecologique-des-villes