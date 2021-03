Les batteries de haute technologie soutiennent l’augmentation de la demande d’Ã©nergie solaire domestique aux USA

Les ingénieurs Gridtential Energy, Inc. et Electric Applications Incorporated (EAI), soutenus par le Consortium for Battery Innovation (CBI), s’emploient à développer davantage l’énergie solaire «plug and play» rapide et sûre couplée à des systèmes de stockage d’énergie pour répondre à l’essor de la demande en énergie renouvelable dans les foyers américains. Des batteries au plomb de nouvelle génération !

Gridtential Energy est le pionnier du Silicon Joule ™, une batterie bipolaire au plomb de technologie innovante, qui utilise des plaquettes de silicium (similaires à celles des cellules solaires), et ce, pour réduire le poids et atteindre des performances compétitives face à la technologie lithium-ion, à un moindre coût. Le nouveau projet de recherche combinera la technologie Silicon Joule avec l’expertise de test d’EAI pour développer des batteries de référence haute tension spécifiquement sur des applications de stockage d’énergie derrière le compteur.

Les batteries boostent le développement du solaire

Les batteries avancées développées par Gridtential et EAI pourraient accélérer le passage à une électricité plus verte dans les foyers du pays alors que le nouveau président américain plébiscite les politiques de changement climatique et la transformation bas carbone de l’économie.

Le stockage d’énergie derrière le compteur (BTM) est un élément clé pour la décarbonisation paysage avec des systèmes en plein essor. Sur le sol des États-Unis, Wood Mackenzie a MW installé 430 MW en 2020, reflétant une augmentation de plus de 100% par rapport à 2019. Ainsi s’exprime de plus en plus le besoin de batteries abordables, sûres et hautes performances au sein des forfaits intégrant des énergies renouvelables pour le marché résidentiel.

John Barton, PDG de Gridtential, a ainsi déclaré : «Le système de batterie couplé à une installation PV intégré est une fantastique application de la technologie Silicon Joule en raison de sa durée de vie supérieure, de son faible coût, de sa sécurité et de sa recyclabilité; qui sont tous de la plus haute importance pour les consommateurs résidentiels et les petits propriétaires d’entreprise et distinguent cette technologie des autres batteries. »

Améliorer les performances des batteries au plomb

La collaboration de recherche impliquera la construction de mini-systèmes utilisant la technologie Silicon Joule batteries bipolaires pour les tests, EAI développant un schéma de charge optimisé pour répliquer des systèmes de stockage d’énergie réels. S’appuyant sur les objectifs de la feuille de route technique de CBI pour maximiser la durée de vie du cycle et le débit énergétique – deux paramètres techniques clés pour le stockage des énergies renouvelables – ce projet est essentiel pour fournir des informations afin d’améliorer les performances de la batterie au plomb.

Dr Matt Raiford, directeur technique de CBI, a déclaré: «Ce partenariat passionnant approfondira dans la performance des batteries au plomb bipolaires en utilisant le dimensionnement couramment observé dans systèmes de stockage d’énergie résidentiels. » «Les applications de réduction de la demande et de stockage d’énergie renouvelable sont un marché en plein essor

pour les batteries au plomb avancées et les plus populaires dans le secteur résidentiel », a-t-il ajouté. «Ce projet contribuera à la mise à disposition d’une nouvelle technologie de batterie pour répondre à la demande croissante aux États-Unis et ailleurs ». Dans le cadre du programme de recherche 2021 de CBI dédié à l’amélioration des performances des batteries au plomb performance, le projet avec Gridtential et EAI permettra de repousser les limites pour fournir des batteries de nouvelle génération.