Centrale solaire de Labarde (33) en financement participatif : un projet XXL de 62 hectares sur une ancienne dÃ©charge

Dans quelques jours, le producteur français d’énergies renouvelables, JPee débutera les travaux de construction de la plus grande centrale solaire française sur décharge à Bordeaux. A cette occasion, le producteur indépendant d’électricité verte souhaite associer la population à la réussite de ce projet en lançant un financement participatif, sous forme d’obligations convertibles en actions, avec un taux d’intérêt de 5%.

La plus grande centrale solaire sur une ancienne décharge en France

La centrale solaire de Labarde s’étendra sur 62 hectares, avec une puissance installée de 59 MWc. Le parc produira 73 360 MWh/an, soit une énergie suffisante pour alimenter en électricité (chauffage inclus) 34 550 habitants (ce qui correspond à 14 % de la population de Bordeaux en 2015). Cette installation permettra d’éviter 22 000 tonnes de CO2 par an, et permettra également de valoriser un site dégradé en contribuant aux objectifs de transition énergétique. Les choix techniques retenus garantissent l’intégrité des dispositifs actuellement présents sur le site, et en particulier son étanchéité. Le permis de construire a été obtenu en septembre 2018, le démarrage des deux premières tranches du chantier débutera cet été pour une mise en service en décembre 2020, la troisième tranche sera raccordée au réseau en 2021.

Un financement participatif exclusivement local

Dans ce cadre, JPee a lancé lundi 1er juillet une opération de financement participatif sur sa propre plateforme JPee Eco Epargnants (www.jpee-eco-epargnants.fr) en vue de financer une partie de la construction, et d’associer les riverains au projet. L’objectif de collecte est de 500 000 €, elle est réservée aux personnes physiques et collectivités territoriales du département d’implantation du projet (la Gironde) et des départements limitrophes : Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes. Afin de rendre accessible l’opération au plus grand nombre, le montant minimum de souscription est de 500 €. Le montant maximum est fixé à 50 000 €. Les obligations sont émises pour une durée de 5 ans et remboursées au terme de la période ; les intérêts sont payés annuellement.

La Banque des Territoires actionnaire à 49%

Le producteur d’énergies renouvelables JPee a annoncé en ce début d’année l’entrée de la Banque des Territoires (filiale de la Caisse des Dépôts) au capital de l’ensemble de ses projets. La centrale solaire de Labarde bénéficie donc de ce partenariat et entre à hauteur de 49% au capital de la société de projet. Les citoyens pourront ainsi investir au côté d’un partenaire solide et engagé sur le long terme pour le financement de la transition énergétique.

