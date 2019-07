Lâ€™avenir solaire de lâ€™Inde passera par les toitures

Suite à l’annonce récente du gouvernement de l’État du Gujarat en Inde qui envisage de lancer un système de production d’énergie solaire sur les toitures des bidonvilles, Mohit Prasad, chef de projet chez GlobalData, donne son point de vue de l’impact d’une telle mesure pour les installations photovoltaïques en Inde. «GlobalData prévoit une puissance photovoltaïque solaire installée en Inde d’environ 160 gigawatts (GW) d’ici 2030, et grâce notamment à l’appui de la mission ambitieuse Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM), qui vise 100 GW d’installations photovoltaïques d’ici 2022.

Sur ce montant, 40 GW sont ciblés vers les installations en toitures. «A mai 2019, l’Inde avait installé 2 GW d’installations photovoltaïques cumulées sur les toits. Cela ne représente que 5% de l’objectif défini pour ce type d’installations. Le Gujarat représentant environ 19% des installations photovoltaïques solaires en toitures, le plus élevé de tous les États, un tel programme en Inde favoriserait davantage la croissance des installations solaires. D’autres États, comme le Maharashtra et le Rajasthan, qui disposent d’un bon potentiel solaire, peuvent également mettre en place des systèmes similaires dans leurs États respectifs pour augmenter la puissance implantée en toiture et sur les terrasses des ménages. Cela aidera éventuellement l’Inde à atteindre son objectif de JNNSM d’ici 2022.