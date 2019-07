Enerfip rÃ©alise le premier financement participatif CRE 4.4 solaire

Les ombrières photovoltaïques de l’aéroport de Carcassonne sont les premières à être financées en actions comme le prévoit le cahier des charges de l’appel d’offres CRE 4.4. Enerfip est ainsi la première plateforme à réaliser une collecte en actions CRE 4.4 !

Enerfip a réalisé pour le compte de la Société Photovoltaïque de l’Aéroport de Carcassonne (SPAC), un projet développé par Energies du Sud et dans lequel Engie Green a également pris des parts, la première collecte de fonds auprès de citoyens répondant au cahier des charges exigeant de la quatrième tranche des appels d’offre photovoltaïque de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Cet appel d’offres impose qu’au moins 20 citoyens du département ou des départements limitrophes d’implantation du projet soient actionnaires à hauteur de 40% de la société qui exploite le projet pendant au moins 3 ans à compter de la mise en service. A l’issue de cette collecte, la société holding regroupant les citoyens détient donc 40% du projet tandis qu’Engie Green et Energie du Sud détiendront chacun 30%.

Des outils dédiés pour la gouvernance

Cette réussite valide la stratégie et l’expertise d’Enerfip en matière d’ingénierie financière et juridique permettant de répondre au mieux aux conditions de ce cahier des charges. Il valide également l’avance en matière de votes électroniques à distance ainsi que l’édition de feuilles de présence et de toute la documentation juridique routinière mais obligatoire et indispensable dans l’organisation de la vie d’une société. Enfin ce beau succès pour un montant de 148 000 Euros levés auprès de 114 investisseurs de l’Aude pour un quart et de ses départements limitrophes (Héraut, Ariège, Haute-Garonne, Tarn et Pyrénées-Orientales) confirme l’intérêt des citoyens pour ce type d’offres qui présente l’avantage d’être défiscalisé via un plan Epargne Action (PEA) pour booster une rémunération de 5% déjà attractive ainsi qu’un horizon de sortie à 4 ans qui, pour des citoyens plaçant une partie de leurs économies, lève un frein majeur à leur investissement. Et puis quelle satisfaction pour ces citoyens de posséder une partie du parc photovoltaïque à côté de chez eux ! De nombreux projets de ce type seront financés sur Enerfip selon ces modalités dans les mois qui viennent pour répondre aux besoins importants des développeurs de projets.

Plus d’infos…