Centrale photovoltaÃ¯que de 128 kWc en autoconsommation sur le Super U de BÃ©con-les-Granits en Anjou

Dès 2015, Dominique Lebrun, dirigeant du Super U de Bécon-Les-Granits situé proche de la ville d’Angers, a su s’inscrire dans la priorité du groupe avec des actions concrètes de développement durable et de protection de l’environnement : partenaires fournisseurs proches, valorisation des déchets, analyse des consommations eau/électricité mais aussi étude de solutions de production d’électricité photovoltaïque en autoconsommation. Un projet réalisé !

Le projet solaire du Super U de Bécon-Les-Granits a été initié avec l’appel d’offre « autoconsommation » mis en place en 2016. A partir de 2016, la réflexion sur une production autonome d’électricité a été menée conjointement avec l’entreprise LMG Solair représentée par Philippe Larmagnac. Le mécanisme d’appel d’offres « autoconsommation » que venait de mettre en place dès 2016 le ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie constituait une excellente aubaine pour développer un projet pour le magasin dans le cadre de la 1 ère tranche. LMG Solair a su apporter toute sa compétence pour déposer le projet à la CRE : annoncé lauréat en décembre 2017, la centrale de 128 kWc constituée de 415 panneaux photovoltaïques installés sur la toiture et raccordés à 6 onduleurs Fronius SYMO 20.0-3-M au printemps 2019.

Centrale solaire combinée à des actions de réduction de consommation sur l’éclairage et le froid

A l’occasion d’un agrandissement en 2017 pour doubler la surface avec 3 000m² de stockage, Dominique Lebrun décide des actions de réduction des consommations d’électricité : remplacement de l’éclairage par luminaires LED, remplacement des bancs réfrigérés par des armoires plus isolantes, mise en place de régulation par variateurs sur groupes compresseurs froid. Un investissement global de 200k€ qui s’inscrit dans une vision à long terme démontrant la prise de conscience du problème écologique au sein du réseau des magasins U. « Ce projet s’inscrit dans une démarche d’efficacité énergétique globale, en lien avec la politique volontariste de la Coopérative U Enseigne sur ce sujet. Des travaux d’amélioration énergétique successifs ont déjà permis de réduire la consommation du magasin. La centrale photovoltaïque présente l’intérêt de réduire, encore la facture d’électricité d’environ 10%» explique le dirigeant Dominique Lebrun.

Visualisation des données de production et de consommation sur le portail Fronius Solarweb

Le cœur de l’installation solaire reste l’onduleur. L’ensemble des 6 onduleurs Fronius est couplé à un compteur d’électricité bidirectionnel Fronius Smart Meter. La restitution sur le portail Solar.web est très appréciée de Dominique Lebrun. Il confie « C’est un gros avantage de pouvoir visualiser

directement depuis mon bureau ma production quotidienne, mais surtout les pourcentages d’autoconsommation et d’autosuffisance. De plus la version Solar.web Premium me donne accès à l’ensemble des données archivées. Je peux dire que Fronius Solar.web est vraiment très convivial ». Le retour très positif de cette installation suscite beaucoup d’intérêt au sein du groupe Super U et pour des puissances de centrales solaires encore plus importantes. Chose possible avec la nouvelle gamme FRONIUS TAURO de 50kW & 100kW attendue en 2020.