Total et Envision sâ€™allient sur le marchÃ© en plein essor de lâ€™Ã©nergie solaire distribuÃ©e en Chine

TEESS, une coentreprise à parts égales formée par Total et Envision Group, leader mondial des systèmes énergétiques intelligents, démarre son activité commerciale de développement de projets de génération distribuée d’énergie solaire en autoconsommation à destination des clients B2B en Chine. La coentreprise offre à ses clients la combinaison unique de systèmes solaires

photovoltaïques et de solutions digitales de gestion d’énergie reposant sur le système d’exploitation AIoT EnOS™ d’Envision. Cette offre leur permettra de décarboner leur consommation d’énergie tout en réduisant son coût, en optimisant et digitalisant sa gestion, et en renforçant la sécurité et la fiabilité de son utilisation.

« Les sociétés des secteurs Industriel & Commercial représentent environ deux tiers de la consommation électrique en Chine. Un nombre croissant de ces entreprises s’engagent en faveur d’une l’électricité 100% renouvelable. Notre coentreprise a été créée pour leur permettre d’atteindre cet objectif, » explique Alex Sun, Président-directeur général de TEESS. « Nos actionnaires, Total et Envision, disposent ensemble d’une d’expertise internationale considérable dans la production d’énergie renouvelable et les solutions digitales de gestion de l’énergie. Nous rassemblons donc nos forces dans ces deux domaines afin de devenir le partenaire privilégié des sociétés des secteurs Industriel & Commercial en Chine, pour soutenir et rendre effective leur transition vers l’énergie renouvelable. »

« Total se réjouit de son partenariat avec Envision, qui lui permet de se positionner sur le marché en plein essor de la génération distribuée d’énergie solaire en Chine. En tant qu’acteur majeur du secteur de l’énergie solaire, nous sommes déterminés à faire croître nos activités dans l’électricité bas carbone en Chine et à permettre aux industries de réduire leur empreinte carbone localement, » déclare Julien Pouget, Directeur Renewables chez Total.