Avertissement des acteurs allemands de lâ€™Ã©nergie : sans expansion PV massive, la stabilitÃ© du rÃ©seau est dâ€™ores et dÃ©jÃ  en sursis

Les acteurs du marché de l’énergie de Bonn en Allemagne mettent en garde contre un déficit de production d’électricité en raison de l’élimination progressive du nucléaire et du charbon et du développement insuffisant des énergies renouvelables. La double action de tripler le parc photovoltaïque d’ici 2030 et d’augmenter considérablement le stockage peut sécuriser l’approvisionnement en énergie de manière écologique. Les experts exhortent le gouvernement fédéral à prôner, lors du Cabinet pour le climat du 20 septembre prochain, une forte expansion des énergies renouvelables et une élimination rapide des obstacles du marché.

À la suite de l’élimination prévue du nucléaire et du charbon, la menace d’un «manque d’électricité» est imminente, préviennent les spécialistes du marché de l’énergie. La sécurité d’approvisionnement et la protection du climat ne seront garanties de manière égale que si les systèmes photovoltaïques connaissent une expansion significative à partir de 2020 et sont dotés d’une capacité de stockage suffisante. Tels sont les enseignements qui ressortent des premiers résultats d’un rapport de la société d’études de marché et d’études économiques EuPD Research. Dans le secteur des énergies renouvelables, à l’exception du photovoltaïque, il n’existe aucune technologie disponible qui puisse être développée en grande quantité à court terme. En règle générale, il n’existe pas d’obstacles pour les procédures d’approbation à long terme et les procédures de connexion au réseau, comme dans le secteur éolien, pour les systèmes solaires.

Tripler la puissance PV d’ici 2030

Avec la fermeture des dernières centrales nucléaires en activité et l’élimination du charbon, déjà décidée, la moitié des capacités de production actuelles du marché de l’électricité doit être remplacée à moyen terme. Selon les calculs des experts, une baisse massive de la production d’électricité coïncidera avec la demande croissante d’électricité en Allemagne. Malgré une augmentation de l’efficacité énergétique, celle-ci augmentera de manière significative du fait de l’électrification croissante du secteur de la mobilité et du chauffage ainsi que de l’utilisation de l’hydrogène ou du gaz synthétique dans le contexte des solutions Power-to-X.

Sur la base de l’analyse de divers scénarios, le rapport des chercheurs de marché de Bonn intitulé “La transition énergétique dans le contexte de l’élimination du nucléaire et du charbon – perspectives sur le marché de l’électricité d’ici 2040″ conclut que le fait de tripler la puissance photovoltaïque d’ici 2030, le déficit d’électricité imminent pourrait être évité. Cela nécessitera d’installer 162 gigawatts (GW) d’énergie photovoltaïque d’ici 2030. À l’heure actuelle, environ 1,7 million de systèmes d’énergie solaire avec une puissance de pointe d’env. 48 GW sont installés en Allemagne, ce qui représente environ 8% de la consommation d’électricité. Une bonne disponibilité sur le marché, les coûts de production d’électricité les plus bas du secteur des centrales électriques, des niveaux d’acceptation très élevés parmi la population et un temps d’installation relativement court permettent une expansion nettement plus rapide du photovoltaïque.

Multiplication par trente des capacités de stockage d’ici 2040

La compensation de la production fluctuante d’énergie solaire nécessite une augmentation significative de la capacité de stockage pour une compensation saisonnière et à court terme. Selon les calculs, la capacité de stockage à court terme doit au moins être multipliée par trente d’ici 2040. Pour le stockage saisonnier de l’électricité, le défi consiste à augmenter la capacité d’électrolyse à l’échelle du gigawatt à deux chiffres.

«Crise climatique ou manque d’électricité? Cette question ne se pose pas lorsque tombent les barrières du marché pour l’énergie solaire et que les objectifs d’expansion pour le photovoltaïque sont rapidement relevés. L’expansion de l’énergie solaire peut suivre le rythme de l’élimination du nucléaire et du charbon. Cette croissance, menée conjointement avec d’autres énergies renouvelables ainsi que des capacités de stockage considérablement plus importantes, assurera la sécurité d’approvisionnement de manière respectueuse du climat », déclare avec force conviction Carsten Körnig, directeur Directeur de l’association allemande de l’industrie solaire eV (BSW). Il lance ainsi un appel au gouvernement fédéral pour qu’il prenne les décisions appropriées le 20 septembre prochain dans le cadre du Cabinet pour le climat et qu’il élimine enfin la limite de 52 GW d’installations solaires inscrite dans la loi qui devrait être atteinte dans l’année à venir.

Le salut énergétique de l’Allemagne passe par la photovoltaïque

Ce n’est que début septembre que les 14 instituts de recherche allemands qui ont adhéré au réseau de recherche sur les énergies renouvelables ont exhorté les hommes politiques et le public à accélérer de manière significative l’expansion du photovoltaïque et ont souligné que la limite de production fixée en 2012 était diamétralement opposée aux objectifs de protection du climat allemands. Cette limitation de puissance doit impérativement sauter pour éviter un effondrement important du marché de l’énergie solaire.

«Notre étude démontre que le photovoltaïque joue un rôle central en tant que source d’énergie renouvelable dans la transition énergétique en Allemagne. Le photovoltaïque est à la pointe de la technologie, disponible sur le marché de masse et peut être utilisé de manière rentable, comme le montrent les résultats des appels d’offres des dernières années. L’Allemagne, l’un des plus anciens marchés solaires au monde, possède une vaste expérience des métiers et des utilisateurs, mais son taux de saturation reste faible », explique Markus Hoehner, fondateur et PDG d’EuPD Research, quant au rôle futur du photovoltaïque.

«Nous sommes en train de procéder à une transformation globale des systèmes énergétiques. Ce processus de transformation nécessite de toute urgence des conditions-cadres politiques fiables et claires – ce n’est qu’alors que de nouvelles opportunités de croissance et de nouveaux modèles économiques durables seront créés pour l’industrie, le commerce et les entreprises », ajoute Markus Elsässer, directeur général de Solar Promotion GmbH et initiateur de la plus importante plate-forme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie The smart E Europe.

Encadré

Le contexte germanique : 162 GW espéré en 2030

En supposant une consommation de 530 TWh en 2018 et une augmentation de la consommation nette d’électricité de plus d’un cinquième, la consommation totale attendue pour 2030 devrait se situer aux alentours des 657 TWh. Les calculs de l’étude réalisée par EuPD Research montrent que, dès 2020, une expansion nettement plus importante du photovoltaïque doit être réalisée pour couvrir la demande croissante en électricité. Dès 2022, il y aura un déficit de génération qui passera à 70 TWh en 2030.

Dans une comparaison de scénarios, avec une capacité photovoltaïque supplémentaire nettement plus élevée, ce qui correspond à un triplement de la capacité installée d’ici 2030, le déficit d’électricité émergent peut être considérablement réduit ou éliminé à moyen terme. Pour l’année 2030, cela signifie une capacité installée de 162 GW d’énergie photovoltaïque en Allemagne.

BSW, la plate-forme d’innovation The Smart E Europe et EuPD Research sont à l’origine de ce projet d’étude. Les partisans actuels du projet sont Baywa.r.e., E3 / DC, GOLDBECK Solar, IBC Solar, Fronius, Panasonic, Siemens, Sharp, Sonnen, Suntech, TESVOLT et VARTA.