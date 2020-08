Desertec : lâ€™ArlÃ©sienne refait surface version germano-algÃ©rienne

Voilà plus de dix ans que le projet Desertec (création en 2009), qui rappelons-le vise à solariser la SunBelt côté africain et moyen-oriental pour alimenter en partie en électricité le continent européen, reprend du poil de la bête. Il refait surface à la faveur de la signature, il y a quelques semaines, d’un accord préliminaire entre l’Algérie et l’Allemagne afin de lancer enfin ce gigantesque projet solaire. Ce rapprochement entend faire du désert algérien, une énorme ressource d’énergie solaire. Détails !

En avril dernier, la Sonelgaz, opérateur historique dans le domaine de la fourniture des énergies électrique et gazière en Algérie, a signé avec l’initiative “Desertec” un mémorandum d’entente pour élaborer une vision commune de coopération entre les deux parties. La première étape de cette coopération comprend des études techniques détaillées des capacités de l’Algérie en énergie solaire, outre la formation et la qualification de spécialistes algériens dans ce domaine. « L’initiative “Desertec” s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transfert énergétique de l’Algérie » précise le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. Néanmoins, toujours selon le ministre de l’Energie, la crise sanitaire du coronavirus a contribué à ralentir l’énorme projet en empêchant l’arrivée d’experts allemands en Algérie.

Par ailleurs et pour relancer Desertec de manière plus affirmée, l’Algérie vient de se doter d’un ministère de la Transition énergétique afin de stimuler la mise en œuvre de son programme d’énergies renouvelables sur les cinq prochaines années. Le nouveau département ministériel a été confié au professeur Chems Eddine Chitour. Ce dernier sera donc en charge de la mise en œuvre du plan gouvernemental visant à construire 4 000 MW de centrales d’énergie renouvelable d’ici 2024 et 15 000 MW d’ici 2035.

Le gouvernement ambitionne également de généraliser les procédés d’isolation thermique dans les nouvelles constructions, de convertir les véhicules à des combustibles moins polluants, d’équiper les éclairages publics et les administrations de dispositifs basse consommation et d’interdire l’importation d’équipements énergivores. Il mettra également en place des incitations aux investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Pour mémoire, une puissance de 15GWc permettrait avec le stockage de délivrer environ 5GW en 24/7 soit l’équivalent de trois EPR. 15 GWc représente une surface de 15 000 ha soit un carré de 12 km de coté.