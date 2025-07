Nouvelle solution de secours : Fronius Backup Controller 3PN-35A

Fronius élargit son portefeuille de solutions de secours avec le nouveau Fronius Backup Controller 3PN-35A – une solution pratique spécialement conçue pour la gamme de produits GEN24. En cas de coupure de courant, l’appareil assure un basculement entièrement automatique et garantit une alimentation électrique continue pour l’ensemble du foyer – de manière fiable, sécurisée et dans un format compact.

Le Fronius Backup Controller 3PN-35A est équipé d’une déconnexion réseau 4 pôles, répondant aux exigences légales et normatives des pays et des systèmes électriques où cette configuration est obligatoire. Cela en fait la solution idéale pour une alimentation de secours sûre et conforme.

Les avantages en un coup d’œil :

✔ Basculement automatique en mode Full Backup en cas de coupure de courant

✔ Alimentation stable des charges critiques – même en l’absence des occupants

✔ Retour automatique au fonctionnement sur le réseau une fois le courant rétabli

✔ Intégration facile grâce au montage sur rail DIN dans le tableau de distribution – aucun commutateur de transfert supplémentaire requis

Le Fronius Backup Controller 3PN-35A est désormais disponible à la commande.