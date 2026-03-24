Cas d’école : une batterie de deux heures a permis de réaliser 27% d’économies sur les tarifs spot du lundi 23 mars dernier

Le conflit au Moyen-Orient impacte tous les secteurs de l’économie mondiale, et en particulier l’énergie. Storio Energy, pionnier du stockage de batterie BtoB, constate la forte volatilité quotidienne des prix de l’électricité depuis le début du conflit en Iran. L’écart quotidien entre le prix horaire minimum et maximum de chaque jour a augmenté de 63%. La cause : le prix du gaz européen qui a doublé, le TTF passant de 30€/MWh à 60€/MWh, et qui entraîne avec lui le prix de l’électricité lors des heures de pointe.

Le stockage par batterie joue alors son rôle de bouclier protecteur. Le 23 mars 2026, une batterie peut se charger pour un prix moyen de 49€/MWh pendant les deux heures les moins chères de la nuit, et se décharger afin d’éviter une consommation lors du pic de prix du matin, à 181€ / MWh. Les prix de gros de l’électricité descendent ensuite à 0€/MWh pendant l’après-midi sous l’effet notamment de l’abondance des renouvelables, ce qui permet aux batteries de se charger gratuitement, afin d’éviter une consommation lors des pics de prix en soirée à 211€/MWh.

Pour Jean-Yves Stephan, “l’urgence est de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de renforcer l’usage de notre électricité. Le secteur industriel a besoin de prix de l’électricité compétitifs et prévisibles afin de sécuriser les investissements dans l’électrification des procédés. Le stockage par batterie permet d’atténuer les effets de la crise énergétique, en stockant l’énergie lorsqu’elle est abondante, solaire et décarbonée, pour la restituer lorsqu’elle est rare et carbonée. A titre d’exemple, le 23 mars 2026, nos clients industriels ont économisé 27% du coût moyen de la fourniture en électricité, passant de 86€ / MWh à 63€/MWh grâce à cet arbitrage.” CQFD !