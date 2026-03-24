Formulaire de qualification en ligne et Compte pro repensÃ© : Qualitâ€™EnR accÃ©lÃ¨re sa transformation numÃ©rique

Qualitâ€™EnR, organisme de qualification de rÃ©fÃ©rence pour les professionnels de lâ€™Ã©lectricitÃ©, du chauffage et de la production dâ€™eau chaude dans le bÃ¢timent, poursuit sa transformation numÃ©rique et annonce que depuis le 16 mars dernier tous les formulaires de demande de qualification sont dÃ©matÃ©rialisÃ©s et disponibles en ligne pour constitution des dossiers, signature et envoi depuis le compte pro des entreprises. Le Compte pro des entreprises a Ã©galement Ã©tÃ© repensÃ© Ã cette occasion pour un suivi plus clair des situations individuelles.



Â« Demandes de qualification en ligne, Compte pro repensÃ© : Qualitâ€™EnR a effectuÃ© un pas de gÃ©ant pour simplifier la dÃ©marche des installateurs en rÃ©orientant lâ€™acheminement de plus de 36 000 demandes de qualification reÃ§ues par an, en sÃ©curisant les process et le paiement en ligne, en offrant un aperÃ§u individualisÃ© des cycles de qualificationâ€¦ Lâ€™ambition est dâ€™avoir un service 100 % dÃ©matÃ©rialisÃ©, et de tendre vers la qualification en quelques clics dâ€™ici Ã lâ€™Ã©tÃ© 2027 Â», explique Teddy Puaud, DÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de Qualitâ€™EnR.

Un formulaire de demande de qualification 100 % dÃ©matÃ©rialisÃ©

Câ€™est fait : pour les installateurs qui le souhaitent, les demandes de qualification Qualitâ€™EnR sont dÃ©sormais rÃ©alisÃ©es en ligne, depuis leur compte pro. Â« ConcrÃ¨tement, cela signifie que les impressions de documents et les envois postaux câ€™est terminÃ©. Pour les installateurs, ce sont des dÃ©marches administratives facilitÃ©es et du temps gagnÃ© Â», explique Teddy Puaud. Dans le dÃ©tail, tous les justificatifs complÃ©tant les demandes de qualification peuvent Ãªtre tÃ©lÃ©versÃ©es directement dans le Compte pro, le rÃ©capitulatif des piÃ¨ces manquantes obtenu facilement ; le rÃ¨glement des frais dâ€™instruction et dâ€™audit peut sâ€™effectuer en ligne par carte bancaire et la signature Ã©lectronique du dossier sâ€™opÃ¨re via la solution souveraine franÃ§aise YouSign.

Une nouvelle interface du compte pro Qualitâ€™EnR

Pour lâ€™entreprise, la gestion en ligne de ses demandes de qualification sâ€™accompagne dâ€™un meilleur aperÃ§u de sa situation grÃ¢ce Ã la nouvelle interface du compte pro Qualitâ€™EnR. ConcrÃ¨tement, elle permet de visualiser clairement le cycle de qualification dans lequel lâ€™entreprise se trouve, permettant ainsi de mieux identifier les pÃ©riodes dâ€™audit, de renouvellement et de rÃ©vision, et pour les entreprises en pÃ©riode probatoire, de visualiser clairement le temps restant pour transmettre leurs rÃ©fÃ©rences chantiers et basculer sur un cycle de quatre ans. Le nouveau tableau de bord offre aux entreprises une vision complÃ¨te et lisible de leur situation : affichage clair de lâ€™Ã©tat des demandes de qualification – obtenues, refusÃ©es ou expirÃ©es et dâ€™identifier rapidement les actions Ã rÃ©aliser pour tendre vers un dossier complet dans les meilleurs dÃ©lais. Â« Cette transformation numÃ©rique sâ€™inscrit dans notre volontÃ© de simplifier les dÃ©marches des entreprises, dâ€™offrir un suivi clair et complet des qualifications, de sÃ©curiser toujours plus les donnÃ©es et de diminuer les impressions et envois postaux Â», conclut Teddy Puaud.