Carton plein pour les tables rondes d’EVER Monaco 2021 en présentiel

Les tables rondes organisées lors de cette 16ème édition d’EVER (du 5 au 7 mai dernier) ont favorisé échanges et débats entre acteurs de renom, des Territoires, de la Mobilité Durable, des Smart solutions et l’ensemble des participants. On y revient !

Cet événement propose des rencontres de haut niveau, avec un regard résolument tourné vers la transition énergétique. L’intelligence énergétique, au centre des débats cette année, a offert de nouvelles opportunités de convergence entre les Territoires, les ENR et la Mobilité durable. Grâce à l’accord avec l’Association Internationale des Économistes de l’Énergie (IAEE), en collaboration avec la FNCCR, le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), l’AVERE France et la CCI Nice Côte d’Azur, les rencontres EVER 2021 ont proposé un espace de dialogue pour les chercheurs, les décideurs et les partenaires de l’industrie.

Bertrand Piccard et ses 1000 solutions pour la planète

Différents faits générateurs de profonds changements – la situation climatique d’une part évoluant rapidement, et la situation sanitaire mondiale d’autre part, remettent en question des équilibres mondiaux. Il est donc plus que nécessaire de passer à une étape supérieure d’analyse, la seule technique ne suffisant pas à résoudre l’équation de la réduction drastique des consommations d’énergie et l’atteinte des objectifs environnementaux. Des travaux ont été menés dans ce sens au niveau international. Les économistes s’interrogent ; il ne faut pas oublier le comportement humain, composante essentielle pour atteindre ces enjeux de réduction énergétique. La séance a été ouverte par : Christophe Bonnery, Président 2019, International Association for Energy Economics.

Tom Howes, Head of Energy and Environment Division at International Energy Agency a donné le ton de la KEYNOTE en développant le sujet des nouveaux usages, des investissements et de l’impact post COVID-19. Jean-Paul Faure, Président de l’AVEM pour sa part a exprimé sa vision sur l’Intelligence énergétique et la Mobilité durable. Jean-Louis Bal, Président SER,

quant à lui a largement commenté le contexte de l’Intelligence énergétique, de l’efficacité énergétique et des ENR. La thématique Intelligence énergétique et Territoire, a été présentée par Nathalie Nieson, Présidente du SDED-Territoire d’énergie Drôme. Bertrand Piccard, Initiator and Chairman of the @solarimpulse Foundation a pris la parole pour la thématique Écologie, économie et 1000 solutions en présentant les 1 000 solutions pour la planète.

Intelligence énergétique, territoires et mobilité durable

Trois dimensions qui se déclinent selon chaque entité géographique, chaque usage, chaque énergie et pour chacun d’entre nous. Les citoyens doivent s’adapter au changement climatique mais ce sont surtout les produits et services qui doivent se transformer pour s’adapter aux citoyens. Pour cette

partie, les questions concernant : Territoire à énergie positive, réseaux de distribution, stockage d’énergie, autoconsommation, solutions compatibles et gestion efficace des VE, comment travailler sur l’acceptabilité, ont été abordées lors des Tables rondes par les meilleurs spécialistes. L’électromobilité va contribuer demain au développement de l’électricité, à la fois en termes de puissance à installer et de consommations d’énergie. Ce fait générateur de profonds changements impacte fortement les réseaux à venir, qu’ils soient publics ou privés. Un autre aspect de la Transition vers l’électromobilité a également été abordé en posant le comment pour faire face dans une brève échéance à la demande exponentielle de la mobilité durable ? Pour compléter les échanges Jacques Buchet, le modérateur des tables rondes, a lancé les débats pour comprendre quels types de mobilité durable acceptables sont à promouvoir ? Quels déploiements de bornes pour les VE et comment gérer la question de la recharge, le stockage et déstockage des batteries sur le réseau ? Bâtiment smart (maille de distribution et réseau locaux, compensation des usages énergétiques) Quels équilibres entre bâtiments et ENR individuelles ou centralisées ?

Comment promouvoir l’efficience énergétique pour la rénovation du bâti et le neuf et surtout le gérer dans la durée ?

Intelligence énergétique dans le modèle de la gestion portuaire durable

Dans la même logique thématique, Emmanuel-Marie Peton Directeur de la Coalition pour la Transition Éco-énergétique du Maritime (T2EM) Cluster Maritime Français a animé une session ayant pour thème : Intelligence énergétique dans le modèle de la gestion portuaire durable. Les ports sont au cœur de la transition énergétique, de la chaîne logistique et de la mobilité. Tout en menant leur propre transition, ils doivent répondre aux multiples besoins de leurs clients et usagers. Ils deviennent ainsi des hubs “multi-énergies”, accélérant la production, le stockage, la distribution et l’utilisation des énergies de demain, avec des services associés. Le témoignage des enjeux pour la production des énergies en lien entre les usages maritimes et terrestres : l’exemple du report modal (ferroviaire, fluvial, et le routier “vert”), l’évolution du biogaz, le développement massif de l’hydrogène vert dans les mix énergétiques, l’enjeu de la production des énergies renouvelables dans les ports en raison notamment de l’électrification des usages, l’impact du branchement des navires à quai, la question de l’hydrogène dans les ports, l’incidence de la transformation des opérations dans les ports, les attentes des armateurs dans un port en énergies et service, étaient les principaux thèmes débattus. Hâte de se retrouver l’année prochaine pour témoigner de toutes ces avancées passionnantes.