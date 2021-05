Acofi Gestion finance les projets hybrides du Groupe ZE Energy via le fonds Predirec EnR 2

Acofi Gestion a conclu en avril 2021 un financement en dette junior et en bridge de 4 millions d’euros auprès du Groupe ZE Energy via son fonds de prêt Predirec EnR 2. Il s’agit pour ce fonds de la première opération sur la technologie innovante des centrales solaires hybrides, combinant photovoltaïque et stockage, qui permettra de répondre aux défis d’intermittence et de stabilité du réseau liés aux énergies renouvelables.

Le fonds Predirec EnR 2, labellisé Greenfin, a un double objectif. D’une part, accompagner l’ensemble des acteurs industriels de la Transition Energétique en leur apportant des solutions de financement flexibles et d’autre part, proposer aux investisseurs institutionnels une stratégie d’investissement bas carbone permettant de participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Hybridation des technologies et des financements

Cette opération inaugure un partenariat avec ZE Energy, producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe et opère des centrales photovoltaïques hybrides. Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, ces centrales solaires de nouvelle génération combinent tous les avantages en matière de coûts de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO2. Le financement de ZE Energy confirme la flexibilité du fonds Predirec EnR 2 pour répondre à la diversité des besoins de nouveaux développeurs dynamiques. Les obligations émises comportent en effet un volet de financement à court terme qui permettra d’avancer la construction des centrales hybrides et de sécuriser des approvisionnements stratégiques en amont du closing bancaire. Grâce à la composante de dette junior long-terme, ZE Energy pourra optimiser l’allocation de ses ressources en fonds propres afin de se consacrer à son développement en France et à l’international.

« Un coup d’accélérateur au développement du photovoltaïque »

Matthieu Lassagne, Président de ZE Energy souligne : « Le soutien d’Acofi Gestion témoigne d’une volonté d’accompagner les innovations au service des défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain. Nos centrales intelligentes, dont plusieurs sont en cours de développement, vont permettre de donner un coup d’accélérateur au développement du photovoltaïque, qui est la source d’électricité la plus porteuse des EnR. » Philippe Garrel, Directeur de l’activité Transition Energétique d’ACOFI Gestion, ajoute : « Nous sommes heureux de poursuivre notre mission de financement des acteurs de la Transition Energétique auprès d’un développeur innovant tel que ZE Energy, qui propose des solutions intelligentes aux défis de l’intégration des EnR à grande échelle. Cette opération démontre également la capacité du fonds Predirec EnR 2 à se positionner sur des projets complexes, que ce soit en termes de technologie ou de typologie de revenus, en mettant une nouvelle fois à profit ses structures hybrides de financement. »