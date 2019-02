Carrefour & Urbasolar deviennent les pionniers en France de l'autoconsommation d'Ã©nergie PV en hypermarchÃ©s

Carrefour s’unit à Urbasolar, opérateur indépendant majeur du marché photovoltaïque en France, pour accélérer la transition énergétique de ses hypermarchés avec un premier déploiement d’ombrières photovoltaïques sur les parkings de 36 hypermarchés de l’enseigne. L’électricité ainsi produite sera intégralement autoconsommée par chaque hypermarché. Carrefour est le premier distributeur en France à déployer un système d’autoconsommation de cette ampleur. Un nouveau partenariat innovant et une nouvelle étape pour Carrefour dans son plan climat !

21 00 MW par an

Pour accélérer sa transition énergétique, Carrefour noue un partenariat avec le leader indépendant du marché photovoltaïque en France, Urbasolar. Cet acteur industriel, spécialisé dans le photovoltaïque, va accompagner Carrefour dans la mise en place d’ombrières photovoltaïques sur les parkings de 36 hypermarchés en France. Ce système permettra à terme de produire et autoconsommer annuellement au total 21 000 MWh d’électricité verte et propre. Cela équivaut à la consommation annuelle (hors chauffage) de 4 600 foyers, soit 210 tonnes de CO 2 évitées chaque année.

Un dispositif nouveau permettant l’utilisation directe de l’énergie produite par Carrefour

L’énergie produite grâce à l’installation de ces ombrières photovoltaïques ne sera pas injectée dans le réseau comme d’habitude mais servira à produire une partie de l’électricité nécessaire aux hypermarchés Carrefour. Carrefour devient ainsi un pionnier à grande échelle en systèmes d’autoconsommation, grâce à l’expertise d’Urbasolar dans les projets photovoltaïques innovants. Cette initiative fait ainsi de Carrefour le premier auto-consommateur de France et l’un des premiers d’Europe. Il entre dans l’objectif de diversification des sources d’énergie et de la recherche de solutions de demain pour une plus grande autonomie énergétique du magasin.

Une installation également en faveur des usagers

Ces ombrières photovoltaïques disposées sur plusieurs centaines de places de stationnement de l’hypermarché vont permettre également d’accroître le confort des consommateurs. En effet, elles procureront une protection contre les éléments naturels (pluie, vent, soleil) au bénéfice des voitures stationnées en-dessous ainsi qu’à leurs propriétaires.

Plus d’infos…