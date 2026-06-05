Plurial Novilia et Inergeen livrent un projet modulaire Ã  trÃ¨s haute performance Ã©nergÃ©tique RE 2020 palier 2031 Ã  BÃ©theny

Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, gestionnaire de plus de 39 000 logements dans le Grand Est et en ÃŽle-de-France (Seine-et-Marne et Essonne), annonce la livraison de deux maisons en ossature bois en construction hors-site BÃ©theny. Elles concrÃ©tisent un concept – Woodea – imaginÃ© par Inergeen et soutenu par Plurial Novilia avec, dÃ¨s 2024, deux premiÃ¨res rÃ©alisations communes. Au rayon des solutions Ã©nergÃ©tiquesÂ : lâ€™autoconsommation solaireÂ !

Sâ€™inscrivant dans le cadre du projet dâ€™amÃ©nagement Â« Les Promenades de Damoiselles Â», ce programme de construction modulaire biosourcÃ© se veut exemplaire sur le plan Ã©nergÃ©tique et environnemental. Il affiche un niveau de haute performance Ã©nergÃ©tique RE 2020 palier 2031, une premiÃ¨re dans la Marne. Â« Ce programme rÃ©alisÃ© avec Inergeen illustre une fois de plus les ambitions dâ€™innovation et de construction durable propres Ã Plurial Novilia Â», souligne Johnny Huat, Directeur GÃ©nÃ©ral de Plurial Novilia. Â« Forts de notre rÃ©cent succÃ¨s avec lâ€™impression 3D bÃ©ton, nous souhaitions expÃ©rimenter en situation rÃ©elle le potentiel du concept Woodea. Lâ€™objectif ? Consolider de nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques ouvrant la voie Ã la production rapide et Ã un coÃ»t maÃ®trisÃ© de logements sociaux ou intermÃ©diaires. Â»

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Construction hors-site et matÃ©riaux biosourcÃ©s : une approche innovante pour une construction rapide et durable

DÃ©veloppÃ© par Inergeen, le concept Woodea entend apporter une rÃ©ponse aux enjeux dâ€™une construction Ã la fois durable et maÃ®trisÃ©e sur le plan Ã©conomique. Il sâ€™appuie sur un modÃ¨le modulaire qui permet une prÃ©fabrication en dehors du site et en atelier, suivie de lâ€™assemblage sur le chantier. Lâ€™utilisation de murs en ossature bois, renforcÃ©s par des matÃ©riaux biosourcÃ©s (bois/isolant biosourcÃ©), vise quant Ã elle Ã rÃ©duire au maximum lâ€™empreinte environnementale et les Ã©missions de carbone, en garantissant – Ã©tÃ© comme hiver – un trÃ¨s bon confort et des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie.

Plus de 50 % dâ€™Ã©conomies sur les factures Ã©nergÃ©tiques avec lâ€™autoconsommation

Â« Notre objectif est de proposer des projets dâ€™habitats Ã©cologiques et Ã©conomiques clÃ©s en main, de la conception architecturale Ã la livraison. Le tout, en garantissant, Ã moindre coÃ»t, de hauts niveaux de performances Ã©nergÃ©tique et environnementale Â», explique Olivier Kerrec, fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Inergeen. Les maisons intÃ¨grent un systÃ¨me de pompe Ã chaleur rÃ©versible pour le chauffage et la climatisation, combinÃ© Ã lâ€™autoproduction dâ€™Ã©lectricitÃ© par des panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s en toiture. Un choix qui permet dâ€™atteindre des performances Ã©nergÃ©tiques inÃ©dites, puisquâ€™il sâ€™agit des premiÃ¨res maisons conformes au seuil 2031 de la RE 2020 Ã voir le jour dans la Marne. Pour les occupants, ce sont plus de 50 % dâ€™Ã©conomies sur leur facture Ã©nergÃ©tique qui sont attendues.

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