Total inaugure sa 1 000Ã¨me station-service dans le monde Ã©quipÃ©e de panneaux solaires

Total a inauguré en cette fin de mois d’août 2019 sa 1 000ème station-service solarisée, à savoir équipée de panneaux solaires pour fournir de l’électricité. Et cela se passe au Maroc. Détails !

La station TOTAL Palmeraie, nouvellement solarisée à Marrakech (Maroc), est équipée de 134 m² de panneaux photovoltaïques. A titre d’exemple, cette installation va permettre à elle seule de produire annuellement 45 mégawatt-heures d’électricité et de réduire ses émissions de CO ₂ de 30 tonnes par an.

Objectif : solariser 5 000 stations

Cette mise en service des équipements solaires sur les toitures de la station TOTAL Palmeraie à Marrakech (Maroc) marque une étape symbolique dans le déroulement du projet mondial de solarisation des stations-service du réseau du Groupe, lancé fin 2016. Total s’est en effet fixé pour objectif de « solariser » 5 000 stations. Ce déploiement dans 57 pays va s’intensifier dans les prochains mois pour atteindre un rythme d’environ 1 000 stations par an. Plus du tiers du réseau TOTAL dans le monde sera ainsi équipé de panneaux solaires à haute performance SunPower.

Parallèlement à ce programme dédié à ses stations-service, Total mène des projets de solarisation de ses sites industriels et tertiaires (usines de production, bureaux, raffineries, …). A ce stade, ont été identifiés des projets de solarisation de diverses installations industrielles ou bureaux du Groupe qui représentent une puissance globale supérieure à 200 MWc, soit l’équivalent de l’électricité consommée par une ville de 200 000 habitants.

La Major de l’énergie responsable

« Partout dans le monde, les stations-service TOTAL sont conçues comme de véritables lieux de vie, offrant à nos clients des services sur-mesure, accessibles et simples. En étant aujourd’hui solarisées, ces stations renforcent leur autonomie en électricité et se transforment en vitrines du savoir-faire du Groupe et de ses expertises dans les énergies renouvelables » explique Momar Nguer, Directeur général de la branche Marketing & Services et membre du Comité Exécutif de Total. « En cohérence avec l’ambition de Total de devenir la Major de l’énergie responsable, ce déploiement permet de réduire nos émissions de CO₂ dans nos stations-service de plus de 50 000 tonnes par an. »

« La solarisation des stations-service du réseau Total s’inscrit pleinement dans notre stratégie de produire et de fournir de l’électricité renouvelable distribuée. Nous sommes fiers d’inaugurer cette millième installation solaire. Cette réalisation témoigne de l’engagement de Total de développer l’énergie solaire sur ses sites et de notre capacité à accompagner nos clients industriels et commerciaux pour qu’ils bénéficient d’une électricité plus propre, plus abordable, et sûre, » a complété Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.