Reportage/Giordano : Solar-Pump, le solaire 24/7

Les systèmes SOLAR – PUMP®, générateurs d’énergie solaire sans effet joule et sans CO² émis, ont été développés par Giordano, l’une des entreprises pionnières du solaire en France. Ces systèmes solaires couplés à des capteurs non vitrés assurent les besoins, d’eau chaude, chauffage et rafraichissement 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils représentent une rupture technologique essentielle pour l’équipement des bâtiments. Explications !

« Nous travaillons sur le concept de SOLAR – PUMP®, (PAC Solaire) depuis une dizaine d’années. Les premières installations ont été mises en place en 2015. Aujourd’hui, plus de 50 000 logements profitent de cette technologie en métropole, dans les DOM mais aussi à l’international » souligne Jacques Giordano, fondateur de l’entreprise éponyme spécialisée depuis plus de 40 années dans le développement d’équipements destinés à la récupération et fourniture d’énergie solaire thermique pour les bâtiments ou process industriels. La première SOLAR – PUMP® a d’ailleurs été installée sur le toit du superbe hôtel du Palais des Congrès de Marrakech, un établissement de six cents chambres avec des contraintes d’intégration des capteurs exigeantes. Et le retour d’expérience se révèle particulièrement satisfaisant.

100% des besoins journaliers d’eau chaude

Il faut dire que la SOLAR – PUMP®, a fait l’objet d’un programme de recherche et développement de plusieurs millions d’euros à savoir près de 500 000 € par an sur dix ans. Ces travaux ont été menés à Aubagne au siège de la société où œuvrent une vingtaine de personnes en grande majorité des ingénieurs experts. Ces systèmes solaires innovants ont démontré par des tests de l’ADEME et EDF, qu’ils permettent que l’énergie soit délivrée, sans l’appoint de résistances ou d’énergies carbonées, et sont conçus pour permettre de couvrir 100 % des besoins journaliers d’eau chaude, allant de 2000 L/j à 100 000 Litres /j sans autres appoints. « Pour mémoire les installations encore prescrites par certains opérateurs aujourd’hui avec capteurs vitrés, n’affichent des apports solaires que de l’ordre de 50% des besoins nécessaires car au delà les surfaces de capteurs deviennent rédhibitoires. D’où la nécessité d’apports de kWh complémentaires onéreux en exploitation ! A l’opposé, le prix des installations SOLAR – PUMP®, fournissant 100% des besoins est bien inférieur aux installations « solaires vitré » ne couvrant que 50% des besoins » assure Jacques Giordano.

Association capteurs thermiques/modules photovoltaïques

Le principe de la SOLAR – PUMP®, repose sur le fait que la production thermique est assurée 365 jours par an, malgré des ensoleillements aléatoires. « Le système est dimensionné sur le jour le moins propice de l’année » confie Jacques Giordano. Les problèmes de surchauffe n’existent plus, contrairement au solaire vitré où cette pathologie est courante et peut engendrer des dysfonctionnements. . Avec la SOLAR – PUMP®, les surfaces de capteurs et volumes de stockage sont réduits malgré une production thermique nettement supérieure à celle des capteurs vitrés. Les surcoûts d’exploitation par des consommations incontrôlées d’appoints avec des résistances électriques n’ont plus cours. Les SOLAR – PUMP®, option « Alliance » fonctionnent avec un COP accru, du fait que les capteurs thermiques sont prévus pour recevoir en superposition des modules photovoltaïques, ce qui à surface égale accroit plus encore l’efficacité du captage énergétique solaire, sans oublier qu’avec un kW PV on produit 3 kW thermique. A noter également que dans cette configuration, les modules photovoltaïques profitent d’une hausse d’environ 5% de leur rendement lors des fortes chaleurs par une baisse des températures par absorption par rapport à l’air ambiant. Ainsi équipés, les bâtiments présentent un excellent bilan carbone.

L’habitat : besoins de chaleur et fraicheur

Les bâtiments d’aujourd’hui exigent à la fois : eau chaude, chaleur et fraicheur. Les systèmes SOLAR-PUMP® apportent ces services sans CO² ajouté. En option, les capteurs solaires “version hybride” produisent l’électricité en autoconsommation. « Notre système est extrêmement compétitif avec des temps de retour entre cinq et six ans. La SOLAR – PUMP®, c’est un kWh 100 % renouvelable autour des sept centimes d’euro » précise Jacques Giordano. Parmi les cibles identifiées, l’hôtellerie est en pointe car elle est un gros consommateur d’eau chaude avec également des besoins importants de rafraichissement comme à Tananarive à Madagascar avec le groupe Accor. Outre l’hôtellerie, la SOLAR – PUMP® a toute sa place sur des sites où la quantité d’eau chaude est importante comme le logement social, des laveries industrielles ou encore dans l’agro-alimentaire (laiterie). Puissance moyenne des installations : 150 kW. Ces installations de SOLAR – PUMP® sont éligibles au fonds chaleur à hauteur de 65% dans le social et 45% dans le privé. « Avec la crise des prix de l’énergie fossile, la hausse du gaz et du fuel que nous prévoyions depuis des années déjà à l’inverse des politiques qui n’anticipent rien, nous sommes persuadés qu’une innovation comme la SOLAR – PUMP®, peut faire partie des solution idoines pour lutter contre les changements climatiques dans une grande rationalité économique » conclut Jacques Giordano.

Encadré

L’implantation bicéphale de Giordano Industries

Initialement créé pour la fabrication de capteurs vitrés et ballons INOX, le site industriel de développement d’Aubagne est aujourd’hui réservé à la productions de composants solaires stratégiques et au développement des puissants générateurs d’eau chaude solaire Solar-Pump® (1500 à 100 000 L/J).

Giordano dispose également d’une 2ème base industrielle, une présence sur l’Afrique du Nord depuis plus de 20 ans. En vue d’assurer une présence efficace sur les territoires africains et du sud de la planète. Giordano a créé en 1996 avec succès la société Soften, filiale de 160 personnes, qui est aujourd’hui leader du marché Tunisien et assure la présence des chauffe-eau solaires Giordano sur le Maghreb et territoires Africains. Les chauffe-eau (ISO 9001) fabriqués par Soften sont une référence de qualité et de performances. Le Maroc est un des premiers marchés du Maghreb, prospecté par Giordano Industries au travers diverses entreprises de distribution; les DOM-TOM avec ses bases locales dans les Caraïbes et la Réunion représentent le premier marché historique de Giordano Industries.