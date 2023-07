50 millions d’euros investis via Lendosphere pour la transition Ã©cologique au 1er semestre

Les investissements verts, via Lendosphere, ont franchi le seuil des 50 millions d’euros au 1er semestre 2023, soit 2 fois plus que l’année dernière sur la même période. Cette accélération repose sur une croissance forte de la base d’investisseurs privés inscrits sur le site de Lendosphere, ainsi que sur le déploiement du Fonds FPS 123 Transition Energétique* lancé en septembre dernier. Plus de 60 projets d’énergies renouvelables ont bénéficié de ces investissements depuis le début de l’année.

« Cette performance confirme la position de Lendosphere en tant qu’acteur majeur du financement participatif dédié aux énergies renouvelables. Elle conforte également notre stratégie de complémentarité, au sein du groupe 123 IM, entre la plateforme et le FPS 123 Transition Energétique, permettant de conjuguer la démocratisation de l’investissement vert et la capacité d’exécution d’un fonds dédié », souligne Laure Verhaeghe, présidente et co-fondatrice de Lendosphere. Ainsi, sur les 50 M€ levés sur les six premiers mois de 2023, le Fonds FPS 123 Transition Energétique représente 7,5 M€ et les investisseurs en ligne 42,5 M€.

De nouveaux investisseurs : du particulier engagé au professionnel de la dette privée

Cette accélération repose tout d’abord sur une base d’investisseurs privés qui s’accroît de 40 % par an, avec un ticket moyen investi qui atteint actuellement 1 745 €. Cette dynamique s’accompagne d’une fidélité accrue avec une plateforme qui compte 75 % d’investisseurs récurrents aujourd’hui. Elle repose également sur l’évolution du profil des investisseurs particuliers : de l’investisseur très engagé (toujours présent !), à celui qui investit dans une démarche de diversification et de verdissement de ses allocations, en se basant sur le bilan solide de Lendosphere. Filiale du groupe 123 IM depuis novembre 2021, Lendosphere est aujourd’hui la seule plateforme du secteur à combiner l’investissement en BtoB et en ligne, avec celui d’un fonds spécialisé. Cette synergie repose sur des co-investissements apportant une réponse réactive aux acteurs du secteur des énergies renouvelables pour des besoins de financement de 3 à 10 M€ et permet, en retour, d’offrir davantage d’opportunités en ligne. Parmi les campagnes en ligne au 1er semestre figurent ainsi le financement de la croissance de la filiale énergies renouvelables du groupe Artea qui a déjà levé 5 M€ via Lendosphere et auprès du Fonds FPS 123 Transition Energétique. Même schéma de co-investissement pour la campagne présentée par Solveo pour le financement d’un portefeuille de 64 centrales solaires en exploitation, situées en France métropolitaine.

Track record et transparence des investissements verts