Vers une Guadeloupe Ã©nergiquement durable : la nouvelle centrale photovoltaÃ¯que de GARDEL – ALBIOMA

Depuis 25 ans, GARDEL et ALBIOMA unissent leurs forces pour fournir de l’électricité verte en Guadeloupe, exploitant la bagasse comme source d’énergie renouvelable. Un nouveau cap a été franchi avec un premier projet photovoltaïque. Découverte !

L’engagement de GARDEL SA pour une gestion énergétique responsable s’est matérialisé en 2014 avec l’acquisition de la certification ISO 50 001. En devenant la première entreprise de Guadeloupe et la première sucrerie Européenne certifiée selon cette norme, GARDEL a prouvé son dévouement à une amélioration continue de ses processus énergétiques. Il symbolise son effort de minimiser son impact environnemental et d’améliorer son efficacité énergétique, conformément à ses ambitions de durabilité et de responsabilité sociale.

ALBIOMA, un acteur de référence des énergies renouvelables en Guadeloupe

Depuis 1998, ALBIOMA contribue avec GARDEL à l’autonomie énergétique de la Guadeloupe, en produisant de l’électricité à partir de la biomasse locale, la bagasse, au sein de la centrale du Moule. En complément de l’activité thermique, l’équipe d’ALBIOMA Solaire, présente en Guadeloupe depuis 2006, développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques permettant à des propriétaires fonciers de valoriser leurs biens, grâce à son expertise dans la production d’énergie, maitrisant l’ensemble de la chaîne de valeur.

Gardel, une usine et une exploitation agricole « éco responsables » solaire

Fondée en 1870, GARDEL est la dernière usine sucrière encore en activité de la Guadeloupe continentale. A l’issue des nombreuses restructurations de l’activité sucrière, elle est aujourd’hui garante d’un savoir-faire qui a façonné l’identité d’un territoire et de ses habitants. Soucieux de la préservation de son environnement, la société Gardel est engagée dans l’économie circulaire. Ainsi, la bagasse est valorisée en énergie qui alimente l’usine. Nouvelle étape désormais, l’énergie solaire ! La centrale photovoltaïque installée sur les toits de la sucrerie va générer 1380 MWh par an, satisfaisant ainsi les besoins énergétiques d’environ 365 foyers. Et ce n’est que le commencement… À travers ces initiatives, GARDEL et ALBIOMA réaffirment leur engagement envers l’innovation et la durabilité. Ce n’est que le début vers une énergie plus verte et responsable, marquant une ère nouvelle d’investissements écoresponsables portés en commun.