Tenergie : un nouveau plan dâ€™investissement ambitieux de 2 milliards dâ€™euros pour les 3 prochaines annÃ©es

Afin de mettre en œuvre son nouvel objectif de développement, Tenergie, producteu indépendant d’énergies renouvelables et deuxième acteur de l’énergie solaire en France, finalise de nouveaux financements au second semestre 2019, et prépare un nouveau plan d’investissement de 2.0 milliards d’euros. Ce plan de croissance, étalé sur les 3 prochaines années, permettra à la fois le développement et la construction de nouveaux projets pour compte propre, ainsi que des opérations d’acquisitions de centrales en production ou en construction.

Après le début du second semestre marqué par l’opération de référence Phoenix 5 pour un montant de 810 M€, Tenergie en association avec son partenaire CAPGEN, filiale énergie du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne au sein de leur société commune d’investissement Terres d’Energie, conseillé par Astris Finance, a réalisé deux autres opérations significatives :

• Phoenix 6, un refinancement d’un montant de 225 M€ auprès des arrangeurs La Banque Postale et Société Générale, avec les participants Bpifrance et La Banque Postale Asset Management.

• Puis plus récemment une émission obligataire d’un montant de 90 M€, avec une première tranche de 70 M€ souscrite par BlackRock. « Tenergie est un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables en France, déclare Jonathan Stevens, Directeur des activités de Dette Infrastructure pour BlackRock en Europe. « Nous sommes heureux de soutenir leur croissance en participant à leur plan de financement au nom de nos clients institutionnels »

Ces différentes opérations, pour un total d’environ 1.1 milliards d’euros, visent en partie à dégager de la liquidité significative pour atteindre le nouvel objectif de croissance. La nouvelle taille critique atteinte à la suite de ces transactions permettra d’optimiser ses coûts opérationnels et financiers : Tenergie se positionne ainsi comme l’acteur de référence des énergies renouvelables françaises, capable de valoriser au mieux les actifs du marché.

« Tenergie a démontré ces dix dernières années qu’il était possible de transformer le paysage énergétique français en produisant une énergie propre et compétitive. L’enjeu actuel est l’accélération de ce mouvement. Nous sommes convaincus que les acteurs indépendants des énergies renouvelables doivent porter le flambeau de la mutation du secteur, avec agilité, rapidité et innovation. Notre nouveau plan de croissance illustre cette conviction ». Philippe Rochet, Directeur Général Délégué Finance.