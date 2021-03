APsystems reÃ§oit le Â«Top Brand PV SealÂ» dans la catÃ©gorie onduleurs sur le marchÃ© franÃ§ais de EUPD Research

Pour la deuxième année consécutive, le «Top Brand PV SEAL award» a été décerné à APsystems. Ce prix prestigieux est le fruit d’une analyse basée sur une enquête auprès de 100 installateurs photovoltaïques français. Les données collectées auprès des installateurs au second semestre 2020 constituent la base de ce résultat.

“EUPD Research a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Ce savoir-faire est unique dans l’industrie photovoltaïque. Nous sommes heureux de voir APsystems se classer parmi les meilleures marques photovoltaïques dans la catégorie des onduleurs sur le marché français. Ce label unique est le résultat d’une évaluation totalement indépendante, et divers facteurs individuels ont été pris en compte dans l’analyse de la marque APsystems. ” a déclaré le Dr Martin Ammon, COO d’EUPD Research.

Une nouvelle génération de micro-onduleurs à venir

Sur la base d’années de recherche, EUPD Research a développé un modèle d’évaluation annuel pour se concentrer sur les aspects d’une gestion de marque réussie. Cette distinction est conçue pour présenter une vue complète de la marque, dans laquelle diverses caractéristiques du produit jouent un rôle. APsystems continue de consolider son leadership sur le segment des micro-onduleurs multi-modules offrant des produits robustes et innovants conçus pour durer. Une nouvelle génération de micro-onduleurs pour les toitures résidentielles et les grandes toitures industrielles et agricoles basées sur une architecture entièrement nouvelle sera lancée sur le marché dans quelques mois. Le DS3, la 3ème génération de micro-onduleur duo sera disponible en juin et offrira une densité de puissance sans précédent avec plus de 900 W AC en puissance de sortie. Il offrira également une compatibilité totale avec nos solutions duo et quad actuelles en circuits monophasés, les YC600 et QS1, afin d’être installés facilement sur le même toit.

Plus d’1 GW en 2020

L’année dernière, les livraisons cumulées mondiales de micro-onduleurs d’APsystems ont dépassé 1 GW, ce qui représente un équivalent de plus de 3,5 millions d’unités micro-onduleurs individuels. La production d’énergie solaire attendue atteindra un total de 1,24 milliard de kWh par an, soit 910 000 tonnes de dioxyde de carbone évitées, et égalera les avantages environnementaux de plus de 45 millions d’arbres. APsystems propose l’une des plus larges gammes de solutions de micro-onduleurs aux professionnels du solaire et continue d’être un leader de l’innovation photovoltaïque, au service de ses clients dans plus de 120 pays à travers le monde avec des équipes locales réparties à travers l’Europe et des bureaux, en France, à Lyon et à Rotterdam, aux Pays-Bas.