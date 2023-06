Maxeon Solar Technologies dépose un recours en matière de brevets contre Tongwei Solar en Allemagne

Maxeon Solar Technologies vient de confirmer ces derniers jours que sa filiale Maxeon Solar Pte. Ltd. a déposé une plainte pour violation de brevet contre Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd, et sa filiale Tongwei Solar GmbH, devant le tribunal de district de Düsseldorf, en Allemagne. L’action en justice soutient que Tongwei a enfreint le brevet européen n° EP3522045 B1 de Maxeon (« Shingled Solar Cell Module ») pour la technologie propriétaire et fondamentale des panneaux à cellules solaires Shingled utilisée pour déployer les panneaux solaires que Maxeon conçoit, fabrique et vend sous la marque « Performance Line ».

Les panneaux de cellules solaires Shingled sont généralement fabriqués en séparant les cellules solaires en bandes de cellules solaires plus petites et en reliant ensuite les bandes de cellules solaires issues de ce processus pour les agencer en chevauchement. Il en résulte un panneau plus puissant et plus efficace, avec une fiabilité et une durabilité accrues par rapport aux panneaux traditionnels.

Une question de priorité intellectuelle

L’architecture et les procédés de fabrication des panneaux Performance ont été mis au point par Cogenra Solar, une startup basée dans la Silicon Valley, qui a été rachetée par SunPower Corporation en 2015. Dans le cadre de la scission ultérieure de Maxeon Solar Technologies, Maxeon a conservé la propriété intellectuelle associée aux technologies des cellules et des modules solaires, ainsi que la marque SunPower sur plus de 100 marchés. « Nos produits solaires de haute qualité nous ont permis de nous établir en tant que leader du secteur. La propriété intellectuelle qui sous-tend notre technologie de cellules solaires Shingled est le fruit d’investissements et d’avancées techniques dont résulte Performance Line. Cette gamme surpasse les panneaux conventionnels en termes d’efficacité, de puissance et de fiabilité », a déclaré Bill Mulligan, PDG de Maxeon. « En septembre 2020, Maxeon a intenté un procès contre Canadian Solar au Japon, qui a ensuite été réglé en avril 2022. Avec ce recours contre Tongwei Solar, Maxeon continue de faire respecter vigoureusement ses précieux droits de propriété intellectuelle afin d’en interdire l’utilisation non autorisée. »

Encourager et protéger les inventions

L’innovation qui sous-tend la marque Performance Line de Maxeon est protégée par un portefeuille de plus de 120 brevets accordés et plus de 80 demandes de brevets en cours couvrant nos marchés mondiaux, y compris les États-Unis, la Chine, la Belgique, la France, l’Allemagne, le Japon et l’Australie. « Le respect des droits de propriété intellectuelle est essentiel pour encourager et protéger les inventions. Nous sommes fiers de notre héritage de plus de 35 ans d’innovation que nous défendons vigoureusement contre les infractions », a commenté Lindsey Wiedmann, directrice juridique et du développement durable de Maxeon. « Nous avons engagé cette action contre Tongwei Solar à la fois pour protéger nos droits de propriété intellectuelle et pour encourager une croissance saine et ordonnée de l’industrie solaire. Nous voulons aussi donner au marché l’assurance que les initiatives de recherche et de développement visant à mettre au point de futures technologies sont des investissements précieux qui peuvent être poursuivis en toute sécurité. »