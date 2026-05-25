Cannes : des panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s sur le boulodrome Troncy

La mairie de Cannes poursuit le dÃ©ploiement de son grand plan de production locale dâ€™Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es avec lâ€™installation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que sur la toiture du boulodrome Troncy, place Roubaud. Cannes la Bocca -la solaireÂ !

La future installation photovoltaÃ¯que installÃ©e sur un boulodrome du quartier de la Bocca Ã Cannes permettra de produire environ 324 MWh par an. Â«Â Cannes dispose dâ€™un fort potentiel pour dÃ©velopper des installations photovoltaÃ¯ques performantes et accÃ©lÃ¨re sur lâ€™Ã©nergie solaire. Avec cette future centrale photovoltaÃ¯que sur le boulodrome Troncy, la municipalitÃ© couvrira 30 % des besoins Ã©lectriques de douze bÃ¢timents municipaux du secteur Bocca-centre grÃ¢ce au procÃ©dÃ© dâ€™autoconsommation collectiveÂ Â» se rÃ©jouit David Lisnard, maire de Cannes.

Dâ€™une surface de 1 300 mÂ² et composÃ©e de 564 panneaux photovoltaÃ¯ques, la centrale affichera une puissance maximale de 253 kWc. Mise en service prÃ©vue Ã lâ€™Ã©tÃ© 2026, elle gÃ©nÃ©rera une Ã©conomie estimÃ©e Ã plus de 60 000 â‚¬ par an pour la collectivitÃ©. Â«Â Nous optimisons ainsi lâ€™utilisation de cette Ã©nergie locale et dÃ©carbonÃ©e afin de lutter concrÃ¨tement contre le rÃ©chauffement climatique, tout en maÃ®trisant durablement les dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques de la commune et en protÃ©geant les contribuables. Ce dispositif permettra Ã terme de gÃ©nÃ©rer plus de 60 000 euros dâ€™Ã©conomies par an pour la communeÂ Â» poursuit David Lisnard. La mairie de Cannes poursuit la deuxiÃ¨me phase de rÃ©novation et dâ€™embellissement de Bocca centre avec le rÃ©amÃ©nagement de la place Roubaud et de ses abords.