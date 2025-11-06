Pour Antoine Fraysse-Soulier, analyste de marchÃ© pour eToro, les renouvelables dopent le cours de Bourse dâ€™Engie

Engie confirme trimestre aprÃ¨s trimestre la cohÃ©rence de sa stratÃ©gie, se transformer dâ€™un Ã©nergÃ©ticien traditionnel en acteur central de la transition bas carbone mondiale.

Des rÃ©sultats solidesâ€¦

Les rÃ©sultats publiÃ©s pour les neuf premiers mois de 2025 tÃ©moignent dâ€™une trajectoire solide affiche un chiffre dâ€™affaires stable Ã 52,8 milliards dâ€™euros (+1,8 % en organique) et une forte gÃ©nÃ©ration de cash (11,4 milliards dâ€™euros). Cela tÃ©moigne de la robustesse de son modÃ¨le intÃ©grÃ©, malgrÃ© un environnement marquÃ© par la baisse des prix de lâ€™Ã©nergie et une faible production hydraulique.

Dans le dÃ©tail, les infrastructures ressortent comme principal moteur de croissance : leur EBIT bondit de prÃ¨s de 38 %, soutenu par la revalorisation des tarifs en France et la montÃ©e en puissance des activitÃ©s au BrÃ©sil. Les activitÃ©s renouvelables et de stockage (Renewables & BESS), cÅ“ur de la stratÃ©gie dâ€™Engie, progressent Ã©galement avec 55 GW installÃ©s et 6 GW en construction.

â€¦ et une mue stratÃ©gique vers les gÃ©ants du numÃ©rique

Sous la direction de Catherine MacGregor, le groupe sâ€™impose dÃ©sormais comme un pilier de la dÃ©carbonation industrielle et un partenaire privilÃ©giÃ© des grandes entreprises technologiques. Engie a ainsi signÃ© plus de 3 GW de contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, dont deux accords significatifs, lâ€™un avec Meta au Texas, lâ€™autre avec Apple en Italie. Le partenariat avec Meta illustre la montÃ©e en puissance du modÃ¨le Ã©nergÃ©tique numÃ©rique. Le contrat porte sur la centrale solaire Swenson Ranch Solar (600 MW) et sâ€™inscrit dans le besoin croissant dâ€™alimenter les data centers amÃ©ricains avec une Ã©lectricitÃ© 100 % renouvelable.

Engie met clairement le cap sur les renouvelables et les infrastructures de rÃ©seaux, soit le dyptique au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique. Lâ€™entreprise sâ€™Ã©loigne des activitÃ©s volatiles liÃ©es aux marchÃ©s de gros pour bÃ¢tir un modÃ¨le plus stable, orientÃ© vers les services bas carbone. Dâ€™ailleurs les investisseurs ne sâ€™y trompent pas, Engie est en hausse de 36% depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, Ã un plus haut depuis 10 ans.

