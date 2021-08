Caltech ; un don de 100 millions de $ pour financer un projet d’Ã©nergie solaire spatiale

Donald Bren, président d’Irvine Company et membre à vie du conseil d’administration de Caltech (California Institute of Technology), vient de faire un don de plus de 100 millions de dollars pour former le Space-based Solar Power Project (SSPP), qui développe une technologie capable de produire de l’énergie solaire dans l’espace et la renvoyer vers la Terre. Vous avez dit révolutionnaire !

En 2013, un don a été fait anonymement à Caltech pour le développement d’un programme qui mêle espace et énergie solaire. Le nom des généreux donateurs vient d’être divulgué ces derniers jours alors que le SSPP approche d’une étape importante : un lancement d’essai de prototypes de démonstrateur de technologie multifonctionnelle qui collectent la lumière du soleil et la convertissent en énergie électrique, transfèrent l’énergie sans fil dans l’espace libre à l’aide de la radio électrique à fréquence (RF) et déployent des structures ultralégères qui serviront à les intégrer. Donald Bren a d’abord découvert le potentiel de la fabrication d’énergie solaire dans l’espace dans un article du magazine Popular Science. En 2011, il a approché Jean-Lou Chameau, alors président de Caltech, pour discuter de la création d’un projet de recherche sur l’énergie solaire dans l’espace. En 2013, lui et son épouse Brigitte, administratrice de Caltech, ont accepté de faire le don pour financer le projet. Le premier des dons qui dépassent maintenant 100 millions de dollars a été fait cette année-là par l’intermédiaire de la Fondation Donald Bren. Les recherches ont alors pu commencer.

Exploiter la puissance naturelle du soleil au profit de tous

“Donald Bren a apporté le même dynamisme et la même discipline qu’il a démontré avec les communautés de planification principale au programme spatial solaire”, a déclaré le président de Caltech, Thomas F. Rosenbaum. “Il a présenté un défi technique remarquable qui promet un gain remarquable pour l’humanité : un monde alimenté par une énergie renouvelable sans interruption.”

Donald Bren est surtout connu pour la planification et la construction de la toute nouvelle ville d’Irvine, régulièrement nommée l’une des villes les plus vertes d’Amérique. Il a dirigé les efforts d’Irvine Company pour préserver en permanence plus de 60 pour cent (57 500 acres) de la propriété Irvine Ranch le long de la côte californienne. « J’étudie depuis de nombreuses années les applications possibles de l’énergie solaire spatiale, explique Donald Bren. « Mon intérêt à soutenir les scientifiques de classe mondiale de Caltech est motivé par ma conviction d’exploiter la puissance naturelle du soleil au profit de tous. »

Changer le monde

SSPP vise à produire à terme un approvisionnement mondial en énergie propre, renouvelable et abordable. L’un des principaux avantages de l’exploitation de l’énergie solaire depuis l’espace est qu’elle permet d’accéder au soleil pour créer de l’énergie toute la journée, tous les jours, sans contraintes météorologiques ni obscurité de la nuit. Le premier test du projet, qui aura lieu au début de 2023, lancera des prototypes technologiques pour les générateurs d’énergie solaire et le transfert d’énergie sans fil RF. Il comprend une structure déployable mesurant environ 6 pieds sur 6 pieds. Les Bren n’ont aucun intérêt financier dans le projet et ne bénéficieront financièrement d’aucune technologie créée. “Cela montre l’ampleur de la générosité”, déclare Ali Hajimiri, professeur de Caltech en génie électrique et en génie médical et co-directeur du SSPP. “Ils veulent vraiment changer le monde et voient vraiment cela comme une opportunité de faire une différence durable pour la planète, tout en générant un large éventail de nouvelles technologies ayant un impact dans de nombreux domaines tels que l’alimentation sans fil, les communications et la détection.”

Une approche transformatrice de la récolte d’énergie solaire à grande échelle

Le don des Bren a permis aux chercheurs de surmonter les nombreux obstacles inhérents à tout commencement d’aventure de R&D industrielle et a financé l’embauche d’étudiants en doctorat pour travailler sur le projet avec un engagement de cinq ans, note Sergio Pellegrino, Joyce et Kent Kresa de Caltech, professeur d’aérospatiale et professeur de génie civil et co- directeur de la SSPP. Pellegrino est également chercheur principal au JPL, que Caltech gère pour la NASA. “Cela nous permet d’anticiper”, dit Pellegrino. “Sans cela, cela ne pourrait pas se faire.” « L’énergie solaire est la ressource énergétique la plus abondante au monde. Cependant, la lumière du soleil est intermittente à la surface de la Terre. Ce projet ambitieux est une approche transformatrice de la récolte d’énergie solaire à grande échelle pour la Terre qui surmonte cette intermittence et le besoin de stockage d’énergie, car la lumière du soleil brille en permanence dans l’espace », déclare Harry A. Atwater, chercheur SSPP, Otis Booth Leadership Chair of the Division of Engineering and Applied Science et Howard Hughes Professor of Applied Physics and Materials Science, et directeur de la Liquid Sunlight Alliance. Le solaire 24/7 serait donc pour bientôt. A croire que les successeurs de Thomas Pesquet devront à l’avenir avoir un master d’énergie solaire en poche…