Formation solaire : des initiatives se mettent en place en Gironde pour pallier le manque de main dâ€™Å“uvre qualifiÃ©e

Christian Baudon gère des entreprises dans le secteur du photovoltaïque en projet B to B. Depuis une dizaine d’années, il est également membre du Club des Entreprises de Mérignac – plus de 300 entreprises – et depuis un nombre respectable d’années, il siège à son conseil d’administration. Dans ce cadre, il a aidé à la mise en place de formations spécifiques photovoltaïques sur un marché des emplois verts en forte tension. Un exemple à suivre…

« Printemps 2020, un article de la revue “Plein Soleil” a attiré mon attention sur les prévisions d’Enerplan spécifiant une pénurie de main-d’œuvre de plus en plus importante pour les années à venir dans le secteur du photovoltaïque » confie Christian Baudon.

Tensions sur les emplois liés au solaire

Ni une, ni deux il fait remonter l’information au Club d’Entreprises de Mérignac. Il se trouve que la commission “Tremplin”, dédiée, entre autres, à l’orientation des collégiens, lycéens et étudiants, ouvrait une porte à cette cible en leur présentant les métiers de demain dont les énergies renouvelables font partie. Parallèlement, les entreprises de ce secteur alertaient le Club d’Entreprises de Mérignac sur des craintes importantes de défaillances d’entreprises en manque de main-d’œuvre et de collaborateurs qualifiés à tous les niveaux. « L’idée nous est venue de connecter ces deux mondes, de l’entreprises et de la formation. Une rapide enquête locale auprès de VINCI ENERGIE, EIFFAGE, BAYWA. R.E, VOLTANIA et VALOREM, nous ont permis d’identifier 37 postes à pourvoir immédiatement sur la région bordelaise, à savoir 9 en chargé d’affaires (24%), 14 en techniciens, ingénieurs bureau d’études et chef de projets (38%) et 14 en équipes de pose et maintenance (38%). Cette répartition et tendance m’a été confirmée par le SER puis par EY » poursuit Christian Baudon.

Une formation déjà en cours cet été

Concernant les chargés d’affaires, le Club travaille avec le Campus Bordeaux Lac, émanation de la CCI de Bordeaux pour mettre en place un module de formation photovoltaïque dans leur cursus commercial. Pour ce qui est des équipes de pose et maintenance, le BTP CFA Gironde (Centre de Formation d’Apprentis du secteur de La Construction). de Blanquefort près de Bordeaux a répondu tout de suite présent en la personne de son directeur David Labarbe. Il s’est chargé de mettre en place un module photovoltaïque dans sa formation électrique avec une réactivité remarquable. « Nous avons avancé très vite ! » reconnaît Chistian Baudon. Une nouvelle formation a été montée pour cet été. La première session du 21 juin 2021 au 24 septembre est actuellement en cours. “Afin de répondre à un besoin croissant de compétences en pose de panneaux photovoltaïques, BTP CFA Gironde et BAO Formation a proposé une formation sur Bordeaux Métropole. Cette formation de 450 heures, financée par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, a pour visée de faire acquérir à des demandeurs d’emploi (de 18 à 30 ans) les connaissances et techniques de pose de panneaux photovoltaïques, en toute sécurité. Les stagiaires clôturent leur formation par 70 heures d’immersion en entreprise qui doivent leur permettre d’appréhender au mieux les réalités du terrain, mais aussi de préparer leur insertion professionnelle. Les entreprises souhaitant accueillir des stagiaires peuvent d’ailleurs se faire connaître auprès de BAO Formation ou bien BTP CFA Gironde ” souligne David Labarbe.

Inspirer des vocations

Quant à la partie formation des techniciens et ingénieurs du secteur solaire, cela relève de l’Education Nationale. « La première phase consiste déjà à intéresser les jeunes en orientation à ces nouvelles technologies » ajoute Christian Baudon. Grâce au dynamisme du proviseur adjoint du lycée professionnel Marcel Dassault de Mérignac, un forum Objectif Vocations 2021 a été mis en place en visio pour les jeunes mérignacais intéressés par le secteur. Lors de cette opération, VINCI ENERGIE, EIFFAGE, BASE sont intervenus afin d’expliquer à ces jeunes ce que représentent ces nouvelles filières. Avec un réel succès à la clé ! Reste à attendre quelques années pour que les vocations nées de ses rencontres se concrétisent en main d’œuvre qualifiée…