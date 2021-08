Du nuclÃ©aire au solaire, Sonnedix met en service trois parcs PV de 9,8 MWc TALESUN Solar

D’une puissance respective de 2,5 MWc, 3,6 MWc et 3,7 MWc, trois parcs PV signés Sonnedix réhabilitent un ancien site provençal militaire de missiles balistiques nucléaires. De l’atome à l’énergie solaire, tout un symbole…

Sonnedix, producteur indépendant d’électricité solaire et partenaire TALESUN, a finalisé en juillet dernier le raccordement de son cluster « Simiane » comptabilisant au total 9,8 MW. Cette implantation est composée de trois centrales solaires photovoltaïques situées dans le sud-est de la France. Respectivement 2,5 MWc, 3,6 MWc et 3,7 MWc, les parcs Lavansol III, Lavansol IV et Lavansol VI sont situés sur la commune de Simiane-la-Rotonde, sur le plateau d’Albion, au sein du département des Alpes-de-Haute-Provence.

Composés de 25 000 modules solaires au total, installés par l’EPC Solarpro, ils sont situés sur un ancien site de missiles balistiques nucléaires aujourd’hui désaffecté. « Nous sommes ravis de voir ces projets entrer en exploitation commerciale, a déclaré Axel Thiemann, PDG de Sonnedix. En donnant une nouvelle vocation à un ancien site nucléaire, en le convertissant en une source d’énergie propre, nous démontrons notre fort engagement envers nos normes ESG et pour la qualité de vie des communautés au sein desquelles nous opérons ».

Le développeur y exploite actuellement deux autres centrales situées à moins de 10 km de Simiane-la-Rotonde, construites elles aussi sur d’anciens sites militaires. Un centre de maintenance se situe à moins de 35 km, sur la commune des Mées (04) où travaillent plusieurs techniciens spécialisés en photovoltaïque. A l’échelle du pays, Sonnedix compte actuellement plus de 270 MWc en exploitation, ainsi qu’un pipeline de développement de plus de 200 MWc. « En tant que partenaire, nous sommes très fiers de ce potentiel » souligne les responsables français de Talesun.