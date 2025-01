Vaucluse : CNR et Enerfip lancent une campagne d’investissement citoyen pour financer le parc photovoltaÃ¯que de lâ€™ÃŽle Vieille

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) débutera le 22 janvier une levée de fonds en s’associant à la plateforme Enerfip, leader européen du financement participatif des énergies renouvelables. L’ambition : collecter 500 000 euros, soit 10 % du coût total du parc photovoltaïque en cours de construction à l’Île Vieille, lieu-dit de la commune de Mondragon, estimé à 4,9 millions d’euros !

L’objet de la centrale photovoltaïque est de valoriser un espace délaissé pour soutenir la transition énergétique. D’une puissance totale de 5 MWc, le parc photovoltaïque développé, construit et exploité par CNR, sera mis en service à l’été 2025. D’une surface de 6,2 hectares, il sera installé sur un ancien site industriel de traitement de granulats. Il produira chaque année plus de 7,5 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 3 000 personnes, chauffage inclus. Cette production contribuera activement à la transition énergétique locale tout en évitant l’émission de 7 395 tonnes de CO 2 par an. La reconversion de ce terrain en site de production d’électricité renouvelable incarne la double ambition de CNR en matière de développement photovoltaïque. Réhabiliter des espaces marqués par l’activité humaine aujourd’hui inutilisés pour qu’ils contribuent à l’autonomie énergétique des territoires, tout en associant les acteurs locaux et les citoyens.

Une opportunité d’investissement citoyen en faveur du territoire

Avec cette initiative, CNR et Enerfip permettent aux citoyens de s’engager concrètement dans la production d’énergie renouvelable et locale, tout en bénéficiant d’un retour sur investissement attractif avec un taux d’intérêt fixe de 6,5 % par an. La campagne, qui prendra fin le 30 avril 2025, donnera une priorité d’investissement aux habitants de l’île Vieille et de la commune de Mondragon dans un premier temps, et sera ensuite étendue aux habitants des communes voisines, puis du département du Vaucluse (84), et enfin aux départements limitrophes : Gard (30), Ardèche (07), Drôme (26), Var (83) et Bouches-du-Rhône (13). Un événement d’information du public sur le projet se tiendra le 21 janvier 2025 à 18h30 à la salle des fêtes de Mondragon. Les équipes de CNR et d’Enerfip y présenteront le projet en détails et répondront aux questions des participants. Une permanence d’investissement sera également ouverte à compter du 22 janvier 2025, de 9h à 17h, à la salle des fêtes.