Huawei FusionSolar France RoadShow RÃ©sidentiel 2021: Ramenez le Soleil Ã  la Maison Saison II

Vous avez aimé la saison I, vous allez adorer la saison II. Les camions de Huawei reprennent la route pour un tour des France de plus d’un mois à la rencontre des installateurs solaires. Le Roadshow Huawei FusionSolar 2021, Ramenez le Soleil à la Maison II débutera par Paris début juin (1-3) avant de sillonner la province de Colmar à Perpignan en passant par Toulouse, Brest, Lyon, Annecy, Bordeaux, Avignon, Gardanne etc. En tout, quinze destinations émailleront le parcours de ce roadshow qui joue la carte de la proximité.

À partir du mardi 1er juin 2021, les spécialistes Huawei FusionSolar France et Green Power Technologie partiront ainsi à la rencontre des installateurs et proposeront une formation complète sur la nouvelle gamme de produits dédiés au PV résidentiel comme l’onduleur intelligent, SUN2000-2-6KTL-L1, l’optimiseur, SUN2000-450W-P ou la batterie, LUNA2000-5/10/15-S0. Ce roadshow permettra de découvrir les dernières innovations Huawei FusionSolar à l’instar de l’onduleur intelligent SUN2000-30/36/40KTL-M3. À chaque étape, une tombola attendra les installateurs avec des surprises de taille ! Pour plus d’informations, veuillez contacter : contact@greenpower-technologie.com

www.greenpower-technologie.com/huawei-fusionsolar-france-roadshow-residentiel-2021-ramenez-le-soleil-a-la-maison-ii/