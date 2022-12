Bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol : une forte prÃ©sence sur Energaia

Pour ses quarante ans – il vient de les fêter en septembre dernier -, le bureau d’études Tecsol affichera une belle présence sur le Forum Energaia. De quoi renforcer la dynamique positive de ce sémillant quadragénaire. Tecsol sera ainsi présent sur le pavillon Derbi et sur le stand Tecsol Presse Hall B2 Allée B Stand 45 où vous attendra le nouveau magazine Plein Soleil tout juste sorti de l’imprimerie. Les représentants du pôle ingénierie du siège de Perpignan et du pôle télésuivi de Tecsol seront heureux de vous y retrouver pour échanger sur vos projets.

Dans l’ordre chronologique, André Joffre assurera sur l’Espace Pitch du pavillon Derbi mercredi 7 décembre à 11h00 sur le thème : « La formation, un enjeu clé des 30 glorieuses du solaire ». « L’énergie solaire est appelée à se développer. Pour accompagner cette dynamique, il est essentiel pour l’écosystème de pouvoir compter sur des ressources humaines formées et compétentes. Le partage de notre savoir-faire fait partie de la raison d’être du bureau d’études Tecsol » confie le PDG de l’entreprise. Ce pitch sera l’occasion de faire le point sur les attentes marché et les parcours de formation du BE.

A 16h00, ce même 7 décembre suivra la très attendue conférence Tecsol consacrée au financement des projets photovoltaïques face aux incertitudes du marché de l’énergie en présence d’André Joffre, de David Augeix, président d’Incidences, de Nicolas Prat chargé d’affaires financements spécialisés ENR, Banque Populaire du Sud et Justine Bain-Thouverez, avocate associée, LLC & Associés. Pour tout savoir sur les arcanes du financement des projets solaires en vente directe comme en autoconsommation ou en PPA.

Sol Solidaire, l’association de lutte contre la précarité énergétique grâce à l’énergie solaire, sera également présente sur le stand Tecsol Presse. En fin de journée du 7 décembre sera signée la convention entre la Région Occitanie et Energie Solidaire. Pour renforcer encore l’action de Sol Solidaire dans une période où le pouvoir d’achat des ménages est lourdement grevé par la hausse des prix de l’énergie ! Durant le salon, Sol Solidaire sera également en mesure d’annoncera la liste des lauréats de l’Appel à Projets 2021. Dernière actualité et non des moindres pour Tecsol, la publication du livre Blanc Digisol consacré à l’impact social et sociétal des opérations d’autoconsommation collective. Un salon particulièrement actif pour les équipes de Tecsol !