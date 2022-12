Fin de chantier pour le parc PV de Lavilledieu (07), 2Ã¨me parc dÃ©veloppÃ© par CNR avec la SEM Energie RhÃ´ne VallÃ©e

Le 5 décembre dernier, les élus du territoire et partenaires d’Energie Rhône Vallée (ERV) étaient en visite sur le chantier du parc photovoltaïque de Lavilledieu, situé en Ardèche près d’Aubenas.

Cette visite a été l’occasion de découvrir, accompagnés par les équipes de CNR, les spécificités de cette nouvelle installation d’énergie renouvelable qui, à sa mise en service en 2023, produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 900 habitants et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire.

Un chantier démarré en 2021

Le parc photovoltaïque de Lavilledieu est situé dans la zone d’activité au nord-ouest de la commune, à 10 km à l’est d’Aubenas en Ardèche, sur un terrain propriété du SDEA (Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche). Il a été désigné lauréat à l’appel d’offre de la Commission de Régulation (CRE) en février 2019. Sa construction, réalisée par la société Spie Industrie & Tertiaire, a commencé en septembre 2021. D’une surface totale de 10 hectares, cette centrale solaire au sol est composée de 10290 panneaux. D’une puissance de 5 000 kWc, sa production annuelle prévisionnelle sera de 7.5 GWh/an (soit l’équivalent de la consommation électrique de 2900 habitants (chauffage inclus)), et permettra d’éviter le rejet de 5800 tonnes de CO2 par an.

Un projet de territoire

Ce parc photovoltaïque représente un investissement de 4.8 M€. Il a été réalisé en partenariat d’investissement entre CN’AIR (64.7 %) et la SEM Energie Rhône Vallée (35.3 %), déjà partenaire de CNR pour la construction du parc photovoltaïque d’Erôme-Gervans (26) mis en service en février 2021. Avec la mise en service prochaine de ce nouveau parc, CNR et Energie Rhône Vallée continuent d’accélérer le déploiement de l’énergie photovoltaïque en Ardèche et en vallée du Rhône.