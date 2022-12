Delta lance DeltaGridÂ® EVM, son nouveau systÃ¨me de gestion de recharge des EV optimisÃ© par IA

Delta, un des leaders mondiaux de la gestion de l’électricité et de l’énergie, vient de lancer son nouveau système de gestion de recharge pour Véhicules Electrique, DeltaGrid® EVM. Cette plate-forme innovante optimisée par Intelligence Artificielle s’intègre parfaitement à l’infrastructure énergétique (énergie solaire et stockage d’énergie). Résultat : une stabilité énergétique et une efficacité opérationnelle accrue des sites de recharge de VE !

Sécurité électrique, facturation et une gestion quotidienne représentent un enjeu crucial pour soutenir la croissance rapide des infrastructures pour la recharge des VE dans les zones résidentielles et commerciales. En effet, la plupart de ces zones n’ont pas été pensées dès le départ pour accueillir des bornes de recharge. Un système de planification optimisé par une IA empêche tout dépassement de la demande énergétique convenue ou la surcharge du réseau. Ainsi, les zones existantes peuvent fournir des services de recharge sans procéder à des travaux de grande envergure.

Mixer énergie solaire et stockage d’énergie

DeltaGrid® EVM représente une solution évidente pour qui veut intégrer recharge de VE, énergie solaire et stockage d’énergie dans une plate-forme unique. Depuis son lancement, DeltaGrid® EVM a non seulement permis de valoriser les sites de recharge d’VE à Taïwan, mais aussi dans plusieurs centres commerciaux et stations-services et bureaux à travers l’Europe, le Japon et l’Asie du Sud-est. Le Dr. Jacky Lai, responsable du projet DeltaGrid® pour la division Energy Infrastructure and Industrial Solutions de Delta a déclaré : « Considérant que la recharge de Véhicules Electrique modifie les habitudes de consommation d’électrique des utilisateurs, il va devenir de plus en plus difficile de prévoir les pics de consommation d’électricité. Compte tenu des défis auxquels le réseau devra faire face, intégrer l’énergie solaire, moyens de stockage et infrastructures de recharge dans le dit réseau compteront parmi les futures tendances. L’efficacité énergétique et les facturations seront davantage optimisées grâce à une tarification à l’utilisation lors de pics mais aussi grâce à une redistribution de l’excédent issu de l’énergie solaire. Dans une conjoncture où problématiques environnementales et sociales prennent de l’ampleur, beaucoup d’entreprises envisagent de recourir à des systèmes mixant énergie solaire et stockage d’énergie lorsqu’ils installent des moyens de rechargement, dans une optique d’améliorer globalement l’utilisation d’énergies et de réduire leurs émissions de carbone. Et ainsi le regard du marché vis-à-vis des solutions de rechargements passera de celui de simple équipement de surveillance à celui de véritables outils de gestion l’énergie et du réseau. »

Prendre en charge l’e-mobilité sans effort avec des coûts de transition réduits

Le système de gestion de recharge DeltaGrid® EVM s’articule autour de quatre fonctions : recharge intelligente, planification de l’énergie, gestion des bornes et un service digitalisé d’exploitation et d’entretien. Au travers du regroupement des solutions de recharge, de gestion et de planification en temps réel des charges, les pics de demandes pourront être lissés et le rechargement des VE pourra être assuré. Mêlant la tarification au temps d’utilisation à des tarifs flexibles canalisant les habitudes de recharge, l’intégration du stockage d’énergie à la régulation de creux sur le réseau couplé à l’excédent d’énergie solaire produit, tout cela permet d’anticiper des pénalités de demande imprévue sur le réseau, d’y réduire les risques d’incident, des s’assurer une efficacité opérationnelle tout en le soulageant. Le système inclut également la fonction

eMSP, soit fournisseur de services d’e-mobilité en français, qui permet de gérer abonnements, contrôles d’accès et méthodes de paiements, préalables à tout bon fonctionnement de station de recharge. Grâce aux services numériques d’exploitation et d’entretien qui optimisent la disponibilité du système, Delta aide ses gestionnaires à prendre en charge l’e-mobilité sans effort avec des coûts de transition réduits. Ainsi, ils mettent en place leur système de gestion d’énergie et leur modèle économique en une seule phase. Delta est impliqué depuis plus de dix ans dans le développement des bornes de recharge. Fort de ces années d’expérience en collaboration avec les principaux opérateurs de stations en Europe et aux États-Unis, le groupe comprend parfaitement les divers aspects regardant la gestion et les besoins d’entretien des unités de rechargement. Delta soutien activement la gestion des stations de rechargement au travers l’Europe, les États-Unis et l’Asie du Sud-est, et espère intégrer les technologies IoT (inter-connectivité) et de contrôle énergétique à ses systèmes pour contribuer au nouvel élan mondial visant un transport électrique à faible émission de carbone.