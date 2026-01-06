AMP et TED donnent des ailes au solaire sur le territoire Marseille-Provence

Lâ€™AÃ©roport Marseille Provence (AMP) et Terres dâ€™Ã‰nergie DÃ©veloppement (TED) annoncent la signature dâ€™un partenariat visant Ã renforcer la production locale dâ€™Ã©nergie renouvelable sur le domaine aÃ©roportuaire. Ce rapprochement marque une nouvelle Ã©tape dans lâ€™engagement dâ€™AMP et de TED dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique sur le territoire provenÃ§al.

Alors que les besoins Ã©nergÃ©tiques dâ€™AMP augmentent, lâ€™aÃ©roport souhaite augmenter la production dâ€™une Ã©nergie propre sur son foncier, dÃ©jÃ amorcÃ©e avec lâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques en autoconsommation sur les parkings P3 et P4.

Un partenariat au service de la transition Ã©nergÃ©tique du territoire

Dans cette dynamique, AMP a choisi de sâ€™associer Ã TED, plateforme dâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables au service des territoires, crÃ©Ã© par Tenergie et la Banque des Territoires. Dans le cadre de cette collaboration, AMP et TED vont travailler ensemble Ã lâ€™Ã©tude de la solarisation des parkings P8 et P12 Super Eco. Le projet, soumis Ã lâ€™obtention de lâ€™ensemble des autorisations nÃ©cessaires, pourrait permettre dâ€™Ã©quiper jusquâ€™Ã 61 000 mÂ² des surfaces de stationnement en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, reprÃ©sentant une puissance installÃ©e potentielle de 9,4 MWc et une production totale estimÃ©e Ã 14,1 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e par an.

3 350 tonnes de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es chaque annÃ©e

Cette production Ã©quivaudrait Ã 70 % de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™AMP, Ã savoir la consommation de 6 360 habitants â€“ soit lâ€™Ã©quivalent de la ville de Saint-Victoret. Sur le plan des Ã©missions de GES, ces installations permettront dâ€™Ã©viter le rejet de 3 350 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. Le projet sâ€™inscrit pleinement dans la rÃ©ponse aux obligations fixÃ©es par la loi APER, qui impose la solarisation des parkings de plus de 1 500 mÂ² sur au moins 50 % de leur superficie.

Un impact fort pour lâ€™attractivitÃ© et la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique du territoire

Au-delÃ de la dÃ©carbonation, le projet contribuera Ã dynamiser lâ€™Ã©conomie locale. En effet, prÃ¨s de 80 % de la valeur dâ€™un projet photovoltaÃ¯que bÃ©nÃ©ficie directement au territoire, via les entreprises mobilisÃ©es pour la conception, lâ€™installation et la maintenance, les emplois non dÃ©localisables et les retombÃ©es fiscales (dont lâ€™IFER). En produisant une Ã©nergie locale et renouvelable, AMP et TED renforceront Ã©galement leur contribution Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise.

EncadrÃ©

Quid de Terres dâ€™Ã‰nergie DÃ©veloppement (TED)

CrÃ©Ã©e en 2023 Ã lâ€™initiative de la Banque des Territoires â€“ un des cinq mÃ©tiers de la Caisse des DÃ©pÃ´ts â€“ et de Tenergie, Terres dâ€™Ã‰nergie DÃ©veloppement est une plateforme dâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables au service des territoires. Tenergie apporte son expÃ©rience de plus de 15 ans en tant que producteur dâ€™Ã©nergie renouvelable, avec plus de 2 300 centrales en exploitation pour une puissance installÃ©e de 940 MW en photovoltaÃ¯que et en Ã©olien. La Banque des Territoires apporte son rayonnement national, sa soliditÃ© financiÃ¨re et son engagement au service de lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral. TED dÃ©veloppe des projets dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable afin de transformer collectivement le paysage Ã©nergÃ©tique franÃ§ais et renforcer lâ€™attractivitÃ© des territoires grÃ¢ce Ã une Ã©nergie locale et propre.