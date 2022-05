Le Groupe Sunâ€™R annonce lâ€™arrivÃ©e dâ€™un nouvel administrateur et nomme un nouveau directeur dâ€™activitÃ©

Le groupe Sun’R, pionnier des transitions énergétique, agricole et écologique, renforce son comité stratégique avec l’arrivée en tant qu’administrateur indépendant de Régis Dubourg, auparavant directeur général du réseau des chambres d’agriculture. Olivier Mercou, présent depuis plus de 15 ans dans les ENR, est nommé Directeur d’activité de Sun’R Power. Portraits !

Régis Dubourg rejoint le comité stratégique du Groupe Sun’R en tant qu’administrateur indépendant

Sun’R Groupe annonce la nomination d’un troisième membre indépendant du Comité Stratégique en la personne de Régis Dubourg. Ingénieur agronome (AgroParisTech) et ingénieur du Génie Rural, des Eaux et Forêts, il débute sa carrière dans le secteur public en Irlande, puis revient en France en 1995 pour rejoindre le ministère de l’agriculture en tant que conseiller en charge des affaires européennes auprès du ministre.

Il rejoint ensuite pendant 14 ans le groupe Carrefour, en premier lieu sur le terrain pour diriger des hypermarchés, puis au siège pour conduire plusieurs transformations dans différents postes de direction : directeur de la qualité et du développement durable, directeur marchandises et marketing pour l’Amérique Latine, puis de nouveau en France comme directeur de la Zone Marché pour les différents formats en France.

En 2012, il est nommé directeur général du réseau des chambres d’agriculture. Appuyé par un conseil d’administration et un collège de directeurs ambitieux, et aux côtés d’équipes engagées, il a pu initier et conduire une transformation profonde du réseau.

Depuis mi-2021, il accompagne les entreprises du secteur agricole pour accélérer dans la transformation écologique et la création de valeur au sein des territoires. C’est ainsi qu’il a intégré en ce début d’année le comité stratégique du Groupe Sun’R, en tant qu’administrateur indépendant. « Je suis un passionné des filières alimentaires et agricoles, de leurs engagements, des produits et des défis alimentaires et climatiques. Le Groupe Sun’R répond à l’ensemble de ces enjeux à travers des solutions innovantes et opérationnelles. Je suis donc ravi de rejoindre le comité stratégique du Groupe pour l’accompagner dans son développement » annonce Régis Dubourg.

Olivier Mercou, nommé Directeur d’activité de l’entité Sun’R Power

Fort de plus de 25 ans d’expériences professionnelles dont 15 dans les ENR et plus particulièrement le photovoltaïque, Olivier Mercou rejoint Sun’R Power, entité du Groupe Sun’R et producteur d’énergie solaire à partir d’installations sur des terrains déclassés, des toitures ou des parkings.

En tant que Directeur d’activité, Olivier Mercou aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de Sun’R Power à travers le management des équipes commerciales et développement (15 personnes en 2022 et 25 en 2023) afin d’accentuer le positionnement de l’entreprise sur l’ensemble du marché français. Il accélérera ainsi le développement des offres Sol, Bâtiment et Ombrières de l’entreprise. Il participera également à l’objectif du groupe de multiplier par cinq son chiffre d’affaires sur cinq ans à travers ses trois filiales (Sun’Agri, Volterres et Sun’R Power). « Rejoindre un groupe tel que Sun’R aujourd’hui est pour moi une sorte de synthèse de mon parcours professionnel depuis 15 ans dans le photovoltaïque. Les équipes de Sun’R sont dotées d’une expertise forte et reconnue, allier excellence et performance est un défi enthousiasmant » déclare Olivier Mercou.

Après une dizaine d’années d’expérience dans le management d’équipes pluridisciplinaires dans les Télécoms, Olivier Mercou intègre le milieu des énergies renouvelables et plus particulièrement du photovoltaïque dès 2007 et évolue à des postes de directions au sein de filiales de plusieurs grands groupes de l’énergie (Total avec Tenesol-Sunpower, EDF avec EDF ENR, CNR avec Vensolair) et également au sein de la scale up Effy.