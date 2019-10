TE Connectivity complÃ¨te son offre pour les centrales photovoltaÃ¯ques de nouvelle gÃ©nÃ©ration

Le 1er août 2018, TE Connectivity (TE), leader mondial de la connectivité et des capteurs, a acquis l’activité ENTRELEC d’ABB, le spécialiste historique mondial des blocs de jonction. Suite à cette acquisition, ENTRELEC a lancé sa nouvelle gamme de blocs de jonction ZK-PV à technologie PI-Spring, destinée aux grandes installations photovoltaïques du secteur commercial et des fournisseurs d’énergie avec une tension nominale de 1500 V DC (IEC) / 1000 V DC (UL). Cette gamme complète l’offre 1500 V existante, comprenant des blocs de distribution DBL et des blocs de jonction de type Vissé ZS150 / ZS240 SNK.

Un raccordement deux-en-un intelligent

Grâce à la gamme de blocs de jonction ZK-PV, le raccordement des systèmes photovoltaïques est plus rapide et le travail de mise en service plus fiable. Le raccordement deux-en-un intelligent offre aux installateurs une plus grande flexibilité, de réelles économies de temps et des résultats de meilleure qualité. La gamme ZK-PV pour installations photovoltaïques est aussi compacte que le reste de la gamme des blocs de jonction PI-Spring, avec à peine 2 mm de profondeur supplémentaires. Pour différencier les pôles positifs et négatifs, deux couleurs sont proposées : gris et bleu. Les blocs de distribution sont adaptés aux diamètres de câble allant jusqu’à 10 mm² / 6 AWG et 16 mm² / 4 AWG. La gamme propose deux et trois raccordements de façon à pouvoir regrouper deux circuits en parallèle sur une même ligne. Pour regrouper plus de deux circuits, plusieurs blocs de jonction ZK10…-PV (10 mm² / 6 AWG) peuvent être interconnectés.

Les blocs de jonction : une solution d’avenir

La conception unique d’ENTRELEC offre aux installateurs deux façons différentes de raccorder les conducteurs, facilement et en toute sécurité. Avec le mode insertion directe, les installateurs ont simplement à insérer les conducteurs rigides dans le bloc de jonction : la conception brevetée d’ENTRELEC retient fermement le conducteur pour obtenir un raccordement solide et fiable. Avec le mode ressort, des conducteurs souples multibrins, non préparés, peuvent être insérés tout aussi facilement. Il suffit à l’installateur de glisser un tournevis dans la rainure adjacente, d’insérer le conducteur et le raccordement est solidement fixé. « Sur les 5 années à venir, la majorité des centrales photovoltaïques utiliseront des tensions supérieures afin de réduire les coûts d’installation et de fonctionnement. Même si d’autres technologies de raccordement en 1500 V DC sont disponibles sur le marché, les blocs de jonction sont l’une des façons les plus sûres et fiables de raccorder des circuits électriques à l’intérieur de panneaux, de coffrets de regroupement et d’onduleurs photovoltaïques », explique Gael Grenat, Head of Global Product Management ENTRELEC chez TE.