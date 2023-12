Bourgeois Global est Ã©lue Marque PrÃ©fÃ©rÃ©e des FranÃ§ais dans la catÃ©gorie Â« Panneaux Solaires Â»

Bourgeois Global (groupe Solipac) a été élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « Fabricant de panneaux solaires ». Cette victoire s’inscrit dans le cadre d’une étude OpinionWay réalisée du 18 au 19 octobre 2023 sur 1 008 répondants de 18 ans et + représentatifs de la population française. Cette distinction souligne l’engagement continu de Bourgeois Global pour l’excellence, l’innovation et la satisfaction client.

Les équipes de Bourgeois Global ont reçu le trophée des Marques Préférées le 13 décembre dernier à Montpellier en parallèle du salon Energaia. Une belle occasion pour célébrer et récompenser la marque, les collaborateurs et tous les partenaires présents.

Une reconnaissance une source de fierté

Depuis sa création en 2010, la marque Bourgeois Global s’est imposée dans le monde de la distribution de solutions énergétiques performantes et respectueuses de l’environnement. Fort d’une dynamique exceptionnelle encore accentuée depuis son rapprochement avec Téréva (groupe Martin Belaysoud), le Groupe HRC Environnement, basé à Perpignan, est un acteur majeur des énergies renouvelables et du génie climatique. Bourgeois Global accueille cette récompense comme une opportunité de continuer à véhiculer son engagement envers la transition écologique. Grâce à son bouquet EnR, l’entreprise s’engage à utiliser cette visibilité pour sensibiliser et promouvoir davantage l’adoption de ces solutions renouvelables. Cette reconnaissance comme marque préférée des Français est une source de fierté, renforçant l’engagement de Bourgeois Global à continuer de développer des produits de qualité exceptionnelle pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

La promesse Bourgeois Global renforcée

Alors que le marché du photovoltaïque s’est beaucoup développé ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux acteurs, les consommateurs Français ont désormais besoin d’avoir des repères, des gages de réassurance pour guider leurs actes d’achat. Bourgeois Global est une marque de distribution française, crée en 2010, dédiée aux énergies renouvelables. Elle distribue des solutions énergétiques performantes et respectueuses de l’environnement. Ces solutions sont essentiellement axées sur la production d’électricité et d’eau chaude sanitaire : module photovoltaïque, micro-onduleur, onduleur, systèmes de fixation, pergola, carport solaire, borne de recharge, site isolés, ballon thermodynamique, éclairage solaire. La qualité des produits distribués est alliée aux performances issues de la maitrise des process de fabrication. La totalité de la gamme répond bien entendu à toutes les exigences environnementales et réglementaires propres au marché français.

Encadré

Une distinction obtenue grâce à l’avis des consommateurs

L’enquête menée par OpinionWay a évalué plusieurs critères, dont la satisfaction client, le rapport qualité-prix, l’expérience utilisateur sur le site, la fidélisation et l’engagement client, ainsi que la notoriété de la marque. Bourgeois Global a su se démarquer en répondant aux attentes élevées des consommateurs dans ces domaines. La marque considère cette certification comme un véritable honneur, soulignant son engagement envers la qualité des produits et la satisfaction de ses clients. Elle renforce sa volonté de développer des panneaux solaires toujours plus performants pour répondre aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs.

marqueprefereedesfrancais.fr/marque/categorie-fabricants-de-panneaux-solaires