Maysun Solar dÃ©voile un module IBC rÃ©volutionnaire

Maysun Solar a présenté sa dernière innovation, le module IBC, avec une gamme de puissance de 410-440W, 425-450W, et un étonnant 555-600W !

L’une des principales caractéristiques du module IBC repose sur sa technologie cellulaire, qui surpasse les technologies PERC et Topcon conventionnelles. L’incorporation de la technologie cellulaire la plus avancée catapulte le module IBC en avant de ses contemporains, garantissant qu’il tient la route en termes d’efficacité et de rendement.

23,2 % de rendement

Ce qui distingue vraiment le module IBC, c’est son efficacité de conversion stupéfiante, qui atteint jusqu’à 23,2 %. Cette efficacité remarquable peut être attribuée à l’ingénierie ingénieuse des cellules IBC. Avec une densité de courant de court-circuit qui dépasse de 5 à 8 % celle des cellules ordinaires, ces modules sont prêts à capter davantage de lumière solaire et à la transformer en énergie utilisable. Contrairement aux panneaux solaires traditionnels, le module IBC est conçu sans barre de bus sur la face avant, ce qui réduit considérablement la perte de lumière. Cette conception unique permet non seulement de maximiser l’efficacité et la puissance des cellules, mais elle confère également aux panneaux une apparence élégante et moderne. Les panneaux solaires sont depuis longtemps confrontés à des défis lorsqu’il s’agit de maintenir l’efficacité dans des environnements à haute température. Le module IBC s’attaque de front à ce problème grâce à son faible coefficient de température. Cette caractéristique garantit que les panneaux continuent à fonctionner de manière optimale même sous des climats brûlants, ce qui change la donne pour les régions sujettes à des chaleurs extrêmes.

Une stabilité et une durabilité accrues

Outre ses prouesses techniques, le module IBC présente une apparence raffinée. L’absence d’un jeu de barres sur la face avant, combinée à une disposition compacte et uniforme des cellules, contribue à une esthétique agréable à l’œil. Ce mélange de fonctionnalité et d’esthétique ouvre de nouvelles perspectives pour l’intégration des panneaux solaires dans divers contextes architecturaux et de conception. Le module IBC représente une avancée significative dans la fiabilité des panneaux solaires. L’absence de joints de soudure, un point de vulnérabilité courant dans les panneaux traditionnels, se traduit par une stabilité et une durabilité accrues. Il s’agit là d’un avantage crucial, en particulier dans les régions sujettes à des conditions météorologiques défavorables.