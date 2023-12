La centrale solaire de Karavasta dÃ©veloppÃ©e par Voltalia produit ses premiers mÃ©gawattheures

Voltalia vient d’annoncer le démarrage de la production de son projet solaire de 140 mégawatts, situé dans le district de Fier, dans le sud de l’Albanie. Avec une capacité totale de 140 mégawatts, la centrale de Karavasta peut générer une électricité équivalente à la consommation de 220 000 personnes. La totalité de la capacité de la centrale est sécurisée par des contrats de vente d’électricité à long terme avec des acteurs publics et privés. « Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les acteurs qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, notamment le Conseil des ministres albanais, le Ministère de l’Infrastructure et de l’Énergie, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les équipes de Voltalia », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.