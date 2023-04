BoucL Energie, filiale dâ€™EverWatt, renforce ses fonds propres avec une levÃ©e de 34M dâ€™â‚¬ auprÃ¨s de Conquest

BoucL Energie, pionnier de l’autoconsommation collective en France vient d’opérer une augmentation de capital de 34 millions d’euros auprès de Conquest, gestionnaire d’actifs orienté vers la transition énergétique. Objectif : développer en France l’autoconsommation collective d’énergie solaire !

Afin d’accompagner la croissance de la société, Conquest, le gérant de fonds spécialisé dans les infrastructures et la transition énergétique, entre au capital de BoucL Energie aux côtés d’EverWatt, producteur d’énergie photovoltaïque, qui reste l’actionnaire majoritaire de BoucL Energie, et qui confirme ainsi sa volonté de déploiement sur l’ensemble du territoire français à travers la solarisation de toitures et parkings de zones d’activités économiques (ZAE) en autoconsommation collective d’électricité renouvelable, produite de manière décentralisée entre les acteurs présents (commerçants, industriels, etc).

Favoriser les circuits courts

La société offre aux industriels et commerçants présents sur les 24 000 ZAE en France, la possibilité d’installer des centrales photovoltaïques sur leurs toitures ou leurs parkings et de consommer une énergie locale et décarbonée, tout en portant elle-même la charge financière liée à leur coût de construction et la gestion des installations. Cette stratégie permet non seulement de limiter l’artificialisation des sols, mais également d’envisager de coupler cette opération au déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques, qui sont un besoin essentiel de ces zones d’activités. « Ce partenariat va permettre d’accélérer le développement de l’autoconsommation collective en France, en favorisant les circuits courts énergétiques plébiscités par les consommateurs » souligne Guillaume Ayné, Directeur du développement de BoucL Energie.

Une soixantaine de projets en développement répartis dans 11 régions.

Cette levée de fonds permettra de financer d’une part le recrutement des équipes nécessaires à l’accélération de la réalisation des projets, et d’autre part le déploiement de 300 MWc de projets solaires en France avec un pipeline identifié qui comptabilise déjà une soixantaine de projets en développement répartis dans 11 régions. BoucL Energie bénéficie désormais du soutien d’un partenaire financier de long-terme et à l’ADN industriel, disposant d’une parfaite compréhension des enjeux techniques et industriels, et qui lui permettra de valoriser un vaste potentiel inexploité de toitures et de parkings évalué respectivement à 364 GW et 4 GW selon l’ADEME sur l’ensemble du territoire.

Un acteur engagé pour la transition énergétique

Dans un contexte d’évolution des attentes en matière d’énergie, BoucL Energie souhaite faire évoluer le mix énergétique territorial et redonner une forte dimension locale à la production et la consommation d’énergie en fédérant des acteurs locaux publics et privés autour de projets renouvelables de grande ampleur. En très forte hausse, la demande pour une énergie décarbonée, décentralisée et une maîtrise des coûts sur le long terme se traduit par la multiplication de l’intérêt des territoires pour le développement de l’autoconsommation collective et la création de communautés énergétiques. BoucL Energie cible le développement des communautés énergétiques sur les ZAE. Ces surfaces, déjà anthropisées, possèdent beaucoup d’atouts pour contribuer à la transition énergétique. En construisant la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui, les ZAE pourront devenir de nouveaux sites de production d’énergie verte et locale. Un positionnement renforcé par un contexte réglementaire favorable et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de l’article 11 de la loi « accélération des énergies renouvelables » qui impose un équipement en ombrières photovoltaïques pour les parkings extérieurs de plus de 80 places.

« Déployer 300MWc sur 100 ZAE »

Frederic Palanque, Président-Fondateur de Conquest, déclare : « Cette opération est la quintessence de la transition énergétique auprès de nos industriels. Dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie et d’une inflation qui pèse sur les marges opérationnelles, cette opération illustre parfaitement le savoir-faire industriel des équipes de Conquest, ce qui est un atout majeur pour naviguer dans ce marché de la transition énergétique afin d’investir dans les plateformes d’infrastructures décarbonées en Europe ». Et André May, Président d’EverWatt de conclure : ”Nous sommes très fiers de nous associer avec Conquest sur un temps long. Grâce à cette association, BoucL Energie va offrir des solutions de transition énergétique, compétitives et à fort impact local, pour les entreprises et industries implantées dans des zones d’activités économiques. Cette opération conforte notre stratégie de producteur d’énergie solaire diffuse par la création de sociétés à impacts. L‘objectif de BoucL Energie sur les prochaines années : déployer 300MWc sur 100 ZAE tout en participant activement à la décarbonation des territoires.”