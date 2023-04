GoodWe nomme Thomas Haering prÃ©sident de la rÃ©gion EMEA

GoodWe, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions solaires et énergétique, a nommé Thomas Haering au poste de président de la région EMEA. Cette nomination renforce la position et l’engagement de l’entreprise dans la région, qui comprend l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Thomas Haering assumera en outre la responsabilité de la gestion des ventes et des opérations dans la région et rendra compte directement à Rong Shen, vice-président de GoodWe International Business, qui met en avant sa vaste expérience et souligne que ”nous soutiendrons pleinement Thomas dans ses nouvelles fonctions. Grâce à son formidable leadership et à sa contribution à l’équipe EMEA, nous allons accélérer notre croissance commune, toujours dans le but de faire progresser l’avenir de l’énergie intelligente dans le monde entier”.

“Le marché mondial de l’énergie solaire connaît une croissance exponentielle”

“GoodWe, en tant qu’acteur mondial compétitif dans l’industrie solaire, a toujours accordé une grande importance au marché EMEA et a cherché à offrir des produits et des services plus professionnels aux clients locaux. Je suis convaincu que l’équipe EMEA, sous la direction de Thomas Haering, sera dotée d’une vitalité et d’une confiance accrues pour remporter de nouveaux succès dans cette région” poursuit Rong Shen. Jusqu’à présent, Thomas Haering était directeur général de GoodWe Europe GmbH, dont le siège est à Munich, en Allemagne. Sa nomination souligne une fois de plus l’engagement de l’entreprise dans la région EMEA en forte croissance, ainsi que d’autres étapes remarquables comme l’inauguration des nouveaux locaux à Madrid. Daniel Huang, fondateur et PDG de GoodWe, a déclaré : “Étant donné que le marché mondial de l’énergie solaire connaît une croissance exponentielle, il est indéniable que la région EMEA est à la pointe du potentiel de l’énergie solaire et connaît une forte augmentation de la demande en énergie solaire. GoodWe a l’ambition de s’implanter davantage sur ce marché en plein essor et de fournir de l’énergie solaire à un plus grand nombre de personnes. Dans ce contexte, je voudrais dire que l’engagement de GoodWe envers Thomas Haering est l’engagement de GoodWe envers la poursuite de la croissance et de l’excellence dans cette région”.

Thomas Haering, plus de 25 ans d’expérience dans le secteur

La nomination de Thomas Haering s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise, qui vise à adapter la croissance de l’activité et à améliorer l’efficacité de GoodWe sur un marché en constante évolution. “Je suis très honoré d’être nommé président de GoodWe EMEA, où j’ai passé les cinq dernières années à créer une formidable équipe locale multilingue pour la région EMEA“, a déclaré Thomas Haering. “Je tiens à remercier Rong Shen et Daniel Huang pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté au fil des ans, et je suis sûr de pouvoir continuer à compter sur eux pour réussir cette nouvelle phase de l’entreprise.”

En plus d’un diplôme d’ingénieur industriel de l’université de Munich, Thomas Haering a plus de 25 ans d’expérience internationale dans les domaines de la gestion générale, des ventes, du marketing et du développement commercial sur des marchés techniques à croissance rapide et très dynamiques tels que les onduleurs photovoltaïques, les modules solaires, les semi-conducteurs et les technologies de stockage.

En plus des plus de 4 000 employés dans le monde, l’équipe GoodWe dans la région EMEA compte près de 100 personnes, désormais dirigées par Thomas Haering. Il dirige une équipe qui développe des produits et des solutions pour les segments résidentiel, commercial et industriel, ainsi que pour les grandes installations.