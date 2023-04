45Ã¨me Ã©dition de lâ€™Observatoire de lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que : lâ€™annÃ©e 2022 en deÃ§Ã  de 2021

La 45ème édition de l’Observatoire traite de l’activité des installations photovoltaïques au 4ème trimestre 2022 en France et permet donc de faire le bilan complet de 2022. Le volume de raccordement au 4ème trimestre 2022 s’établit à 743 MW, en nette hausse par rapport au volume du 3ème trimestre 2022. Avec notamment une activité record en matière d’autoconsommation. Hélas, cela ne suffit pas à faire de 2022 une année meilleure que 2021. La France du solaire plafonne encore…

Que nous apprend cette 45ème édition de l’Observatoire de l’énergie solaire PV ? Déjà les bonnes nouvelles. N’en soyons-pas avares ! Par rapport au 3ème trimestre, le 4ème trimestre 2022 est marqué par une belle dynamique. On note ainsi une très forte hausse du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec plus de 31 000 installations raccordées, ce qui constitue un record absolu, une très forte hausse du segment des installations domestiques (<9 kW), avec 98 MW raccordés, ce qui est un niveau rarement observé, une très forte hausse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), avec un volume raccordé de 71 MW et enfin une très forte hausse du segment des grandes installations (1 MW et +), avec 439 MW raccordés. Le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 12 MW, a connu une hausse modérée. Seul bémol, la nette baisse du segment des toitures moyennes (9 à 100 kW), avec 99 MW raccordés.

« Pourtant, plus que jamais, le rythme de déploiement du solaire doit s’accroître »

La part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité en France est de 2,34% au 4ème trimestre 2022. La file d’attente sur le réseau de distribution est à nouveau marquée par une hausse mais modérée par rapport au précédent trimestre (données non disponibles des projets sur le réseau de transport) et le stock de projets dépasse les 14 GW au terme de ce 4ème trimestre 2022. Le prix de marché de l’électricité étant haut sur ce 4ème trimestre, on observe à nouveau un impact positif sur les charges publiques et sur tous les segments. Le prix de leur électricité étant inférieur au prix de marché, ces installations permettent de faire des économies de charges publiques. « Ce quatrième trimestre conclut une année 2022 marquée par de bonnes dynamiques sur la plupart des segments de marché, mais qui ne parvient néanmoins pas à dépasser le record établi en 2021 à 2,57 GW. Aux facteurs usuels qui entravent l’accélération, tels que les durées d’obtention des autorisations ou les délais de raccordement, viennent sans doute s’ajouter cette année des facteurs plus conjoncturels tels que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation sur le prix des équipements. Pourtant, plus que jamais, le rythme de déploiement doit s’accroître afin que l’énergie solaire puisse jouer son rôle d’amortisseur face à la conjugaison des crises énergétiques et climatiques que nous traversons » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire.