Sol’R Parc Charente inaugure son 5ème parc photovoltaïque à Villognon- Luxé

Installé à Villognon/Luxé, dans le département de la Charente (16), le parc photovoltaïque compte 21 735 modules solaires et génère une puissance totale de 11,8 MWc. C’est la 5ème réalisation de Sol’R Parc Charente, société créée en 2016 dans le cadre du partenariat entre 3 acteurs des territoires : le Groupe Sorégies, Calitom et SDEG 16. Cette nouvelle centrale marque une avancée significative dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire charentais.

Représentant un investissement de 9,5 millions d’euros, le parc génère une production annuelle estimée à 14 300 MWh d’énergie, soit l’équivalent de la consommation de 7 940 habitants.

Une parcelle de terrain revalorisée en faveur des énergies renouvelables

Implanté sur plus de 12 hectares de terrains délaissés par la construction de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, le parc photovoltaïque de Villognon / Luxé utilise 21 735 modules solaires bifaciaux, une innovation qui permet de capter l’énergie sur les deux côtés des panneaux pour maximiser la production. Avec une puissance totale de 11,8 MWc, il génèrera annuellement 14 300 MWh, équivalant à la consommation de 7 940 habitants. Cela représente 4 300 tonnes de CO2 évitées par an. Cette installation illustre l’engagement de Sol’R Parc Charente à fournir une énergie propre et locale, contribuant significativement à la transition énergétique et à la réduction de l’empreinte carbone sur les territoires.

Un projet local et une vision partagée par 3 acteurs du territoire

Le parc photovoltaïque de Villognon / Luxé est le cinquième et plus important projet de Sol’R Parc Charente, société fondée en 2016 par le Groupe Sorégies, Calitom, et le SDEG 16 pour promouvoir les énergies renouvelables en Charente. Ce partenariat démontre la synergie entre acteurs locaux pour transformer des terrains délaissés en source d’énergie durable. En combinant expertise et ressources, ces entités démontrent qu’il est possible de convertir des contraintes en opportunités, de soutenir la production d’énergie verte tout en soutenant l’économie locale. Ce projet renforce l’engagement collectif pour la résilience environnementale de la région. Deux nouveaux projets de centrales solaires sont à venir à Châteauneuf-sur-Charente et Genté, des parcs qui illustrent parfaitement l’ambition marquée de ce partenariat pour faire de la Charente un territoire à énergie positive. « Ce nouveau parc est une illustration concrète de notre capacité à travailler main dans la main avec nos partenaires locaux pour accélérer la transition énergétique de leur territoire. Six parcs solaires portés par Sol’R Parc Charente sont en service et deux autres sont à venir prochainement. Cette collaboration illustre le modèle énergétique en lequel nous croyons : une énergie locale développée avec et pour les territoires. Ces productions d’énergies vertes créent des retombées positives à la fois pour l’environnement et l’économie régionale” déclare Anna Wachowiak, Directrice Générale Adjointe du Groupe Sorégies.

Faire des citoyens des acteurs de la transition énergétique de leur région

Le parc photovoltaïque de Villognon-Luxé est financé par Sol’R Parc Charente grâce aux revenus des installations précédentes et au soutien de ses actionnaires. Sol’R Parc Charente incarne un modèle durable et solidaire pour le développement des énergies renouvelables en mobilisant des ressources financières locales et en encourageant l’engagement citoyen. Le parc a bénéficié d’une campagne de financement participatif via la plateforme Lumo, l’occasion pour les citoyens de participer activement à la transition énergétique de leur région. 200 000€ ont ainsi été récoltés en moins d’un mois auprès de 170 investisseurs. Cette approche renforce le lien entre les habitants et les projets locaux, leur offrant l’opportunité de contribuer directement à la production d’énergie verte. “5 centrales en service, 2 projets en cours en moins de 7 ans et 33 gigawattheures d’électricité produite, c’est bien, il faut le reconnaître. Mais nous ne souhaitons pas en rester là. Nous sommes toujours à la recherche de sites, de terrains délaissés. Les crises énergétiques que nous venons de subir ont montré à quel point nous sommes dépendants de l’électricité. Nous devons atteindre l’autonomie énergétique. Aujourd’hui, l’énergie verte produite en Charente représente près de 35% de la consommation électrique charentaise. Ce chiffre est bon et ne cesse d’augmenter mais nous ne pouvons pas en rester là, nous devons continuer. ” conclut Jean-Michel Bolvin, Président du SDEG 16.

Encadré

La déclaration de Michaël Laville, président de Calitom, service public des déchets

« Avant même le renforcement des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, les élus de Calitom avaient affirmé leur volonté de contribuer à la production d’énergie verte locale en mettant à contribution les ressources que peut fournir la gestion des déchets. Dans cette logique de transition, valoriser et profiter de tous les potentiels s’impose désormais à chacun. Ce nouveau parc solaire issu du partenariat Calitom, SOREGIES et le SDEG16 vient compléter l’équipement de la Charente en matière d’énergie verte et durable, faisant également de SolRparc le premier producteur public d’énergie photovoltaïque du département. Poursuivons ainsi dans cette synergie locale. Relevons le défi des alternatives aux énergies fossiles polluantes et limitées, le défi de l’autonomie énergétique. »