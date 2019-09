12 projets laurÃ©ats pour plus de 60 MW de centrales solaires dÃ©signÃ©s dans l’appel dâ€™offres dÃ©diÃ© au territoire de Fessenheim

Elisabeth Borne et Emmanuelle Wargon ont annoncé lors du comité de pilotage pour la reconversion du territoire de Fessenheim le 26 septembre, les lauréats du premier appel d’offres photovoltaïque dédié au Haut Rhin. Cet appel d’offres a été lancé en janvier 2019 afin de soutenir la transition énergétique du Haut Rhin dans le cadre de la fermeture de Fessenheim. Outre cette première période de 60MW, deux autres périodes de 120 MW seront ouvertes en janvier et juillet 2020.

12 projets lauréats représentant une capacité de 62,8 MW ont été alloués lors de cette première tranche de l’appel d’offres et près de 200 MW ont été déposés. Les projets lauréats de cette période valoriseront l’électricité produite à un prix moyen de 66,05 €/MWh. Les projets retenus sont compétitifs et auraient pu être retenus dans le cadre des appels d’offres nationaux. Le succès de cet appel d’offres est le résultat d’une mobilisation importante des élus locaux et des services de l’Etat pour faire émerger et soutenir des projets dans un département qui ne comptait au préalable que très peu de projets lauréats.

« Je suis fière du succès de cette première période de l’appel d’offres sur le territoire du Haut-Rhin et de la mobilisation exceptionnelle des élus locaux et des services de l’Etat qui ont permis de faire naitre des projets photovoltaïques de qualité dans des temps très courts » a déclaré Emmanuelle Wargon lors du comité de pilotage pour la reconversion du territoire de Fessenheim le 26 septembre.

<a href=”https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.09.26_ew_listeaosolaire_fessenheim_0.pdf“>Voir la liste des lauréats…</a>